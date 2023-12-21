Только 5 минут в день: три правила для безупречной чистоты в доме без генеральной уборки

Если придерживаться этих трех правил, вам не придется каждую субботу тратить время на долгую и изнурительную уборку.

Обычно в субботу мы все устраиваем большую уборку. Потому что за неделю накапливается столько всего – куча разбросанных вещей, пыли на мебели и жира на кухне. Впрочем, есть несколько простых правил, которые помогут всегда поддерживать порядок без генеральной уборки. Рассказываем, как сохранять безупречную чистоту в своем доме, не тратя по несколько часов на уборку.

Как поддерживать чистоту: 3 правила для идеального порядка в доме без генеральных уборок

Всегда раскладывайте все вещи на свои места. Не позволяйте беспорядкам и хаосу распространяться у вас в доме. Если взяли книгу, почитали и кладите ее на полку. Не стоит складывать одежду на кресло или стул, вешайте ее в шкаф или отправляйте в стирку. Поскольку сама разгрузка вещей занимает большое количество времени. Также застилайте кровать каждый день, так в вашей спальне всегда будет порядок, который вам самим захочется соблюдать постоянно. На каждый день недели продумайте для себя план, в какой комнате своего дома вы будете убирать. У вас на это уйдет от 3 до 5 минут в день, а результат будет поразительным. В вашем доме всегда будет царить чистота, а в субботу будет свободный день для отдыха, вам не придется несколько часов убирать. Например, план может быть таким: в понедельник вы будете вытирать пыль на мебели, во вторник положите в стиральную машинку кухонные полотенца, а в среду вымойте пол в прихожей. Не накапливайте ненужные вещи. Чтобы иметь чистый дом, избавьтесь от всего, что занимает пространство в шкафах, на полках, антресолях и на балконе. Это могут быть коробки, пакеты, старые вещи, которые никогда больше не пригодятся. Как правило, львиная доля времени уборки уходит именно на переставление этого хлама. Чем меньше будет ненужных вещей у вас дома, тем легче будет поддерживать в нем порядок.

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