Только единицы догадаются: почему бутылки для пива коричневые или зеленые

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему пиво продается в коричневых или зеленых бутылках, а не в прозрачных? Ответ вас удивит.

Об этом рассказали в CNN. Если вы хотя бы раз открывали бутылку пива, наливали напиток в прозрачный стакан, а затем оставляли на солнце, то через некоторое время часто точно чувствовали, что со вкусом что-то не так. Это происходит из-за особого химического соединения, производящего запах, похожий на тот, которым защищаются скунсы.

По словам Чака Скайпека, директора технических проектов пивоварения в Ассоциации пивоваров, причину такого неприятного вкуса выяснили только в 1960-х годах.

Когда хмель в пиве подвергается сильному и длительному солнечному воздействию, происходит реакция фотоокисления и образуется соединение 3-метил-2-бутен-1-тиол. Чтобы предотвратить такой процесс пивовары решили продавать пиво в темном тонированном стекле, вот почему сегодня можно увидеть обычно только коричневые или зеленые бутылки.

Скайпек утверждает, что лучше всего защищает от солнечного света и реакции, связанной с его влиянием, самое коричневое стекло. А вот зеленые бутылки можно увидеть у тех брендов, которые считаются традиционными. К примеру, большинство европейских производителей пива остаются верными традициям и продают полу в зеленом стекле. Раньше была определенная ассоциация уникальности и качества, связанная с ним.

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