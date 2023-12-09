Только люди с высоким уровнем IQ решат эту задачу: найдите скрытый предмет за 7 секунд

Проверьте уровень своего IQ, ведь только люди, у кого он высок, смогут за семь секунд найти скрытый предмет на картинке.

Головоломки могут многое рассказать об интеллекте человека.

Эта загадка появилась в Сети сравнительно недавно. Ее авторы утверждают, что только самые разъемные люди смогут решить ее в течение заданного времени.

Речь идет также, что за семь секунд найти на картинке скрытые предметы могут люди с высоким уровнем IQ. Если вы заинтересовались и хотите проверить себя, извлекайте секундомер и внимательно присмотритесь к картинке. На ней нужно обнаружить скрытую зубную щетку.

Тест на IQ / Фото: Фото из открытых источников

Смогли ли вы справиться с задачей? Следует обратить внимание, что зубная щетка сливается с другими предметами на иллюстрации. Поэтому с первого взгляда ее, конечно, очень сложно заметить. Но если вы будете внимательны к деталям, то сможете найти предмет за семь секунд.

Не удалось обнаружить зубную щетку? Не беда. Вот вам ответ.

Ответ / Фото: Фото из открытых источников

Оказывается, зубная щетка была скрыта в левой части изображения на борту корабля, рядом с молодой девушкой и взрослым мужчиной.

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