Только не горячей: какой водой правильно промывать сухофрукты и почему это имеет решающее значение

Сухофрукты — это не только вкусный, но и питательный продукт: их добавляют в компоты, запеканки, пироги и десятки других блюд.

Какой водой заливать сухофрукты

Какой водой заливать сухофрукты / © unsplash.com

Но прежде чем использовать, их нужно правильно промыть и это имеет значение для вашего здоровья.

Многие хозяйки убеждены, что перед приготовлением сухофрукты следует заливать горячей водой или даже ошпаривать кипятком. На самом деле это заблуждение — и сейчас объясним, почему.

Чтобы высушенные плоды могли долго храниться и не покрывались плесенью, производители обрабатывают их специальным веществом — сернистым ангидридом. Этот защитный слой не дает портиться даже плодам, которые были высушены не идеально.

Однако важна деталь: растворяется этот слой только в холодной воде. Горячая вода почти не влияет на него.

Поэтому правильная подготовка проста: высыпьте сухофрукты в миску, залейте их холодной водой и оставьте примерно на 15 минут. После настаивания сухофрукты следует слегка перемешать, слить воду и еще раз тщательно ополоснуть под холодной проточной струей.

