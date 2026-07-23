Только не говорите "Грузия" - это неправильно: как на самом деле надо называть страну

Как правильно называть Грузию / © Фото из открытых источников

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Названия государств нередко изменяются или возвращаются в свои исторические формы. Такие решения связаны не только с языком, но и культурным наследием, национальной идентичностью и стремлением избавиться от устаревших имперских названий. Поэтому в последние годы все чаще можно услышать, что страну, которую в Украине традиционно называют Грузией, правильнее называть Сакартвело. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Радио Трек», почему эта тема стала столь актуальной и какие государства уже поддержали смену названия.

Почему грузины просят использовать название Сакартвело

Сами жители страны давно называют свое государство Сакартвело. Именно это название считается исторически правильным.

Представители страны неоднократно обращались к другим государствам с просьбой постепенно отказываться от названия «Грузия», поскольку оно происходит не от грузинской традиции, а закрепилось из-за русской языковой формы.

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По мнению многих историков и языковедов, использование аутентичного названия является проявлением уважения к культуре и истории страны.

Что означает слово «Сакартвело»

Название «Сакартвело» имеет глубокие исторические корни. Она происходит от слова «картвели» — так называют себя грузины, а также исторической области Картли, которая считается одним из центров формирования грузинской государственности.

Фактически Сакартвело означает «страна картвелов». Именно поэтому это название естественно для местных жителей и используется ими на протяжении многих веков.

Когда начали говорить об изменении названия

Особенно активно этот вопрос стал обсуждаться после событий 2008 года. Именно тогда тема национальной идентичности и отказа от названий, ассоциирующихся с российской традицией, стала для страны еще более важной.

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С тех пор грузинские власти регулярно обращаются к другим государствам с просьбой использовать название Сакартвело в официальных документах, средствах массовой информации и дипломатической переписке.

Какие страны уже поддержали новое название

Постепенно все большее число государств начинает переходить на аутентичную форму. Одной из первых в Европе такое решение приняла Литва. После этого собственные варианты названия, основанные на слове Сакартвело, начали использовать и некоторые другие страны.

Изменения уже произошли или продолжаются в ряде стран Азии и Европы. В то же время во многих странах мира продолжают использовать международное англоязычное название Georgia.

Почему в Украине до сих пор говорят «Грузия»

В украинском языке название «Грузия» закрепилось исторически и используется в официальных документах.

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Несмотря на это, в последние годы все чаще идут дискуссии о возможном переходе на аутентичное название Сакартвело. Окончательное решение об официальном изменении принадлежит государственным органам и языковым институтам.

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