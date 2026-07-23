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Только не говорите "Грузия" - это неправильно: как на самом деле надо называть страну
История знает немало примеров, когда страны просили мир использовать именно их собственные исторические названия. Такие изменения обычно связаны со стремлением подчеркнуть независимость, национальную самобытность и культурное наследие.
Названия государств нередко изменяются или возвращаются в свои исторические формы. Такие решения связаны не только с языком, но и культурным наследием, национальной идентичностью и стремлением избавиться от устаревших имперских названий. Поэтому в последние годы все чаще можно услышать, что страну, которую в Украине традиционно называют Грузией, правильнее называть Сакартвело. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Радио Трек», почему эта тема стала столь актуальной и какие государства уже поддержали смену названия.
Почему грузины просят использовать название Сакартвело
Сами жители страны давно называют свое государство Сакартвело. Именно это название считается исторически правильным.
Представители страны неоднократно обращались к другим государствам с просьбой постепенно отказываться от названия «Грузия», поскольку оно происходит не от грузинской традиции, а закрепилось из-за русской языковой формы.
По мнению многих историков и языковедов, использование аутентичного названия является проявлением уважения к культуре и истории страны.
Что означает слово «Сакартвело»
Название «Сакартвело» имеет глубокие исторические корни. Она происходит от слова «картвели» — так называют себя грузины, а также исторической области Картли, которая считается одним из центров формирования грузинской государственности.
Фактически Сакартвело означает «страна картвелов». Именно поэтому это название естественно для местных жителей и используется ими на протяжении многих веков.
Когда начали говорить об изменении названия
Особенно активно этот вопрос стал обсуждаться после событий 2008 года. Именно тогда тема национальной идентичности и отказа от названий, ассоциирующихся с российской традицией, стала для страны еще более важной.
С тех пор грузинские власти регулярно обращаются к другим государствам с просьбой использовать название Сакартвело в официальных документах, средствах массовой информации и дипломатической переписке.
Какие страны уже поддержали новое название
Постепенно все большее число государств начинает переходить на аутентичную форму. Одной из первых в Европе такое решение приняла Литва. После этого собственные варианты названия, основанные на слове Сакартвело, начали использовать и некоторые другие страны.
Изменения уже произошли или продолжаются в ряде стран Азии и Европы. В то же время во многих странах мира продолжают использовать международное англоязычное название Georgia.
Почему в Украине до сих пор говорят «Грузия»
В украинском языке название «Грузия» закрепилось исторически и используется в официальных документах.
Несмотря на это, в последние годы все чаще идут дискуссии о возможном переходе на аутентичное название Сакартвело. Окончательное решение об официальном изменении принадлежит государственным органам и языковым институтам.