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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
613
Время на прочтение
1 мин

Только не "ізобіліє": как правильно сказать на украинском — объяснение экспертов

Сегодня это слово очень актуально в соцсетях, все, кто занимается инфобизнесом, постоянно используют его, чтобы привлечь аудиторию и привлечь как можно больше внимания.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как перевести на украинский слово «ізобіліє»

Как перевести на украинский слово «ізобіліє» / © www.freepik.com/free-photo

Слово «ізобіліє» — это самый обычный русизм, которым не стоит пользоваться. Ведь в украинском языке есть достаточное количество благозвучных слов, которыми можно заменить это слово. Рассказываем, какими лексемами можно заменить русизм «ізобіліє».

Как правильно перевести на украинский слово «ізобіліє»

В украинском языке есть ответчики и синонимы к слову «ізобіліє».

  • Самым точным ответчиком будет лексема «достаток». Например, «всього в достатку чи вдосталь».

  • Также можно сказать «добробут» — комфортная повседневность.

  • Есть еще словосочетание «всього уповні», которое можно заменить фразеологизмом — «аж через вінця ллється».

  • Если говорить об урожае, тогда можно использовать слово «рясно» — «рясно вродила полуниця».

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Дата публикации
Количество просмотров
613
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