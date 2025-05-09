Только не "ізобіліє": как правильно сказать на украинском — объяснение экспертов

Как перевести на украинский слово «ізобіліє» / © www.freepik.com/free-photo

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Слово «ізобіліє» — это самый обычный русизм, которым не стоит пользоваться. Ведь в украинском языке есть достаточное количество благозвучных слов, которыми можно заменить это слово. Рассказываем, какими лексемами можно заменить русизм «ізобіліє».

Как правильно перевести на украинский слово «ізобіліє»

В украинском языке есть ответчики и синонимы к слову «ізобіліє».

Самым точным ответчиком будет лексема «достаток». Например, «всього в достатку чи вдосталь».

Также можно сказать «добробут» — комфортная повседневность.

Есть еще словосочетание «всього уповні», которое можно заменить фразеологизмом — «аж через вінця ллється».

Если говорить об урожае, тогда можно использовать слово «рясно» — «рясно вродила полуниця».