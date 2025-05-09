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Только не "ізобіліє": как правильно сказать на украинском — объяснение экспертов
Сегодня это слово очень актуально в соцсетях, все, кто занимается инфобизнесом, постоянно используют его, чтобы привлечь аудиторию и привлечь как можно больше внимания.
Слово «ізобіліє» — это самый обычный русизм, которым не стоит пользоваться. Ведь в украинском языке есть достаточное количество благозвучных слов, которыми можно заменить это слово. Рассказываем, какими лексемами можно заменить русизм «ізобіліє».
Как правильно перевести на украинский слово «ізобіліє»
В украинском языке есть ответчики и синонимы к слову «ізобіліє».
Самым точным ответчиком будет лексема «достаток». Например, «всього в достатку чи вдосталь».
Также можно сказать «добробут» — комфортная повседневность.
Есть еще словосочетание «всього уповні», которое можно заменить фразеологизмом — «аж через вінця ллється».
Если говорить об урожае, тогда можно использовать слово «рясно» — «рясно вродила полуниця».