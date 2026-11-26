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Только не Саша: как красиво и правильно называть Александра на украинском — ласкательные формы имени
Как красиво называть Александра на украинском: исторические формы имени по украинским языковедческим источникам.
Александр — одно из самых известных мужских имен в Украине, имеющее немало сокращенных и ласкательных форм. Вместо привычного обращения «Саша» можно использовать благозвучные украинские варианты: «Сашко, Сашуня, Санько, Лесик чи Олесь». Некоторые из них имеют давнюю историю, другие и сегодня звучат в семейном и дружеском общении.
Украинские языковеды исследовали особенности создания уменьшительных и ласкательных имен. В частности, в сборнике «Наукові записки» приведены разные формы имени Александр: «Сашко, Лесь, Олесь, Саша, Шура, Шурко, Саня та Санько».
Как ласково называть Александра на украинском
В повседневном общении можно использовать следующие формы:
Сашко — привычная украинская уменьшительная форма имени, уместная в дружеском и семейном общении.
Сашуня — нежное ласкательное обращение, подходящее для близкого человека.
Лесик — короткая форма от Лесь, звучит мягко и тепло.
Олесь — традиционный украинский вариант имени, который может употребляться и как самостоятельное имя.
Лесь — короткая украинская форма, известная из древней традиции.
Санько — разговорная форма, которую также фиксируют исследования украинской антропонимии.
Шурко — еще один зафиксированный вариант имени, хотя он менее привычен в современной повседневной речи.
Какие исторические формы имени Александр существовали в украинском языке
В книге языковеда Любомира Белея «Ім’я дитини в українській родині» описаны исторические варианты украинских имен. Среди форм, производных по имени Александр, автор приводит Олехно, Лесь, Лесько, Сандрик, Санько, Олекса, Олешко и Лекса.
Эти варианты не следует воспринимать как одинаково распространенные современные ласкательные обращения. Часть из них имеет исторический характер.