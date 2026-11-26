Как красиво называть Александра на украинском / © www.freepik.com/free-photo

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Александр — одно из самых известных мужских имен в Украине, имеющее немало сокращенных и ласкательных форм. Вместо привычного обращения «Саша» можно использовать благозвучные украинские варианты: «Сашко, Сашуня, Санько, Лесик чи Олесь». Некоторые из них имеют давнюю историю, другие и сегодня звучат в семейном и дружеском общении.

Украинские языковеды исследовали особенности создания уменьшительных и ласкательных имен. В частности, в сборнике «Наукові записки» приведены разные формы имени Александр: «Сашко, Лесь, Олесь, Саша, Шура, Шурко, Саня та Санько».

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Как ласково называть Александра на украинском

В повседневном общении можно использовать следующие формы:

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Сашко — привычная украинская уменьшительная форма имени, уместная в дружеском и семейном общении.

Сашуня — нежное ласкательное обращение, подходящее для близкого человека.

Лесик — короткая форма от Лесь, звучит мягко и тепло.

Олесь — традиционный украинский вариант имени, который может употребляться и как самостоятельное имя.

Лесь — короткая украинская форма, известная из древней традиции.

Санько — разговорная форма, которую также фиксируют исследования украинской антропонимии.

Шурко — еще один зафиксированный вариант имени, хотя он менее привычен в современной повседневной речи.

Какие исторические формы имени Александр существовали в украинском языке

В книге языковеда Любомира Белея «Ім’я дитини в українській родині» описаны исторические варианты украинских имен. Среди форм, производных по имени Александр, автор приводит Олехно, Лесь, Лесько, Сандрик, Санько, Олекса, Олешко и Лекса.

Эти варианты не следует воспринимать как одинаково распространенные современные ласкательные обращения. Часть из них имеет исторический характер.

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