Только не уксус с содой: сантехник рассказал, чем лучше убрать засор труб в ванной комнате

Засоренные трубы – настоящая головная боль. Особенно, когда речь идет о ливне в ванной комнате, который часто забивается волосами.

По словам опытного сантехника и генерального директора компании Ace Plumbing Джастина Корнфорта, разблокировка стоков очень сильно зависит от того, где именно они забились: на кухне или в ванной.

Если засор произошел в ванной комнате и вы знаете, что причиной стали волосы, не тратьте свое время на такие методы, как использование уксуса с пищевой содой. Хотя с растворением кухонных засоров такое сочетание может справиться, с волосами они не сделают абсолютно ничего.

Чтобы устранить засор, вызванный волосами, нужно использовать не химические, а механические методы. Джастин утверждает, что лучшим инструментом в таком случае является дренажная змейка. Она эффективно улавливает волосы, очищая трубы.

Благодаря дренажной змейке вы без проблем избавитесь от образовавшегося глубоко в трубах засора, не нанося последним никакого вреда. Лучше всего, говорит Корнфорт, выбирать инструмент из гибких, но крепких материалов, а не дешевый пластик, который может сломаться внутри трубы и стать причиной еще больших проблем.

Если вы попали в тупик и у вас нет дренажной змейки под рукой, то подойдет проволочная вешалка. Расправьте ее, но оставьте небольшой крючок на одном конце, а затем осторожно вставьте в дренаж и попробуйте вытащить волосы.

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