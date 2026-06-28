Только не "ячейка": какое красивое украинское слово нужно употреблять вместо этого

Какие украинские слова вместо русизмов / © Фото из открытых источников

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В современном украинском языке до сих пор встречаются слова, которые пришли из других языков и закрепились в бытовой речи. Одно из таких — «ячейка». Оно часто используется автоматически, особенно в техническом или повседневном контексте, хотя имеет вполне нормативный украинский эквивалент. Языковеды отмечают: замена таких слов на удельные украинские лексемы не только делает речь правильнее, но и обогащает словарный запас.

Что означает слово «чарунка»

Правильным украинским ответчиком к слову «ячейка» есть слово «чарунка».

Оно означает отдельный элемент в структуре, сетке или системе, повторяющийся среди подобных элементов. Другими словами, это небольшое отделение, ячейка или часть большей системы.

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Важно, что слово «чарунка» не имеет ничего общего с магией, несмотря на ассоциацию со словом «чари». Это полностью нормативная лексема украинского языка.

Где мы встречаем ячейки в повседневной жизни

Ячейки можно встретить гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. Они есть в бытовых вещах, технике и природе.

Например, именно ячейками называют отделения в упаковках для яиц или льда, отдельные ячейки в почтовых ящиках или почтаматах. Также это слово применяется к структуре пчелиных сот, где каждая ячейка выполняет свою функцию.

В цифровом мире ячейками являются элементы электронных таблиц, в частности в программах типа Excel, а также отдельные блоки в различных интерфейсах и системах.

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Почему важно употреблять удельные украинские слова

Использование слова «чарунка» вместо «ячейки» является примером сознательного отношения к языку. Удельные слова помогают избегать калек и делают речь более естественной и аутентичной.

Языковеды отмечают, что такие замены способствуют сохранению языковой культуры и развитию современной украинской лексики. Кроме того, это позволяет лучше чувствовать структуру языка и его внутреннюю логику.

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