Только одна таблетка — и противень будет сиять, как новый: жир и нагар сойдут сами
Эти способы помогают быстро вернуть чистоту кухонной утвари без агрессивной химии и риска повредить поверхность.
Даже самая опрятная хозяйка знает, как трудно отмыть противень после запекания. Пригоревший жир, темный нагар и липкий налет не поддаются обычным средствам и заставляют тратить много времени и усилий. Но существует простой способ, который работает без ущерба для рук и поверхности, нужна только одна таблетка, которая обязательно найдется в доме, где есть посудомоечная машина.
Как быстро избавиться от жира и нагара с противня без всяких усилий
Речь идет о таблетке для посудомоечной машины. Она содержит активные компоненты, легко расщепляющие жир и нагар даже без интенсивного трения.
Как правильно воспользоваться методом.
Положите противень в раковину или ванную.
Залейте горячей водой так, чтобы она полностью покрывала загрязнение.
Бросьте в воду одну таблетку для посудомойки.
Оставьте на 30 минут.
Слейте воду и легко протрите поверхность губкой.
Грязь начнет отходить сама, а нагар будет сниматься без труда.
Таблетки для посудомоечных машин предназначены для борьбы со сложными жировыми отложениями. Они растворяют пригоревший жир, не повреждают металл и эмаль, экономят время и силы. Метод подходит для металлических, эмалированных и жаростойких противней.
Чем еще можно быстро отчистить противень
Если нет таблетки для посудомоечной машины, существует несколько проверенных домашних способов, которые также хорошо справляются с жиром и нагаром.
Сода и кипяток. Посыпьте поверхность противня пищевой содой, залейте горячей водой и оставьте на 40 минут. После замачивания нагар легко снимается губкой без дополнительного трения.
Уксус и сода. Смешайте уксус с небольшим количеством соды до появления пены, нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на 20 минут. Этот метод отлично подходит для свежего жира.
Хозяйственное мыло. Натрите противень мылом, залейте горячей водой и дайте настояться около часа. Жир размягчается и легко смывается.
Лимонная кислота. Растворите 2 столовые ложки лимонной кислоты в горячей воде и замочите противень на 30 минут. Метод не только очищает, но и убирает неприятные запахи.