Даже самая опрятная хозяйка знает, как трудно отмыть противень после запекания. Пригоревший жир, темный нагар и липкий налет не поддаются обычным средствам и заставляют тратить много времени и усилий. Но существует простой способ, который работает без ущерба для рук и поверхности, нужна только одна таблетка, которая обязательно найдется в доме, где есть посудомоечная машина.

Как быстро избавиться от жира и нагара с противня без всяких усилий

Речь идет о таблетке для посудомоечной машины. Она содержит активные компоненты, легко расщепляющие жир и нагар даже без интенсивного трения.

Как правильно воспользоваться методом.

Положите противень в раковину или ванную. Залейте горячей водой так, чтобы она полностью покрывала загрязнение. Бросьте в воду одну таблетку для посудомойки. Оставьте на 30 минут. Слейте воду и легко протрите поверхность губкой. Грязь начнет отходить сама, а нагар будет сниматься без труда.

Таблетки для посудомоечных машин предназначены для борьбы со сложными жировыми отложениями. Они растворяют пригоревший жир, не повреждают металл и эмаль, экономят время и силы. Метод подходит для металлических, эмалированных и жаростойких противней.

Чем еще можно быстро отчистить противень

Если нет таблетки для посудомоечной машины, существует несколько проверенных домашних способов, которые также хорошо справляются с жиром и нагаром.