ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
304
Время на прочтение
2 мин

Только одна таблетка — и противень будет сиять, как новый: жир и нагар сойдут сами

Эти способы помогают быстро вернуть чистоту кухонной утвари без агрессивной химии и риска повредить поверхность.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро отчистить противень от жира и нагара

Как быстро отчистить противень от жира и нагара / © www.freepik.com/free-photo

Даже самая опрятная хозяйка знает, как трудно отмыть противень после запекания. Пригоревший жир, темный нагар и липкий налет не поддаются обычным средствам и заставляют тратить много времени и усилий. Но существует простой способ, который работает без ущерба для рук и поверхности, нужна только одна таблетка, которая обязательно найдется в доме, где есть посудомоечная машина.

Как быстро избавиться от жира и нагара с противня без всяких усилий

Речь идет о таблетке для посудомоечной машины. Она содержит активные компоненты, легко расщепляющие жир и нагар даже без интенсивного трения.

Как правильно воспользоваться методом.

  1. Положите противень в раковину или ванную.

  2. Залейте горячей водой так, чтобы она полностью покрывала загрязнение.

  3. Бросьте в воду одну таблетку для посудомойки.

  4. Оставьте на 30 минут.

  5. Слейте воду и легко протрите поверхность губкой.

  6. Грязь начнет отходить сама, а нагар будет сниматься без труда.

Таблетки для посудомоечных машин предназначены для борьбы со сложными жировыми отложениями. Они растворяют пригоревший жир, не повреждают металл и эмаль, экономят время и силы. Метод подходит для металлических, эмалированных и жаростойких противней.

Чем еще можно быстро отчистить противень

Если нет таблетки для посудомоечной машины, существует несколько проверенных домашних способов, которые также хорошо справляются с жиром и нагаром.

  • Сода и кипяток. Посыпьте поверхность противня пищевой содой, залейте горячей водой и оставьте на 40 минут. После замачивания нагар легко снимается губкой без дополнительного трения.

  • Уксус и сода. Смешайте уксус с небольшим количеством соды до появления пены, нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на 20 минут. Этот метод отлично подходит для свежего жира.

  • Хозяйственное мыло. Натрите противень мылом, залейте горячей водой и дайте настояться около часа. Жир размягчается и легко смывается.

  • Лимонная кислота. Растворите 2 столовые ложки лимонной кислоты в горячей воде и замочите противень на 30 минут. Метод не только очищает, но и убирает неприятные запахи.

Дата публикации
Количество просмотров
304
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie