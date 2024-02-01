Только пакетик чая – и ванная комната будет сиять чистой: как избавиться от известкового налета

Больше всего от известкового и мыльного налета страдает ванная комната. А для владельцев душевых кабин это настоящая передряга, потому что приходится бороться с этой проблемой практически каждый день. Но это можно исправить довольно быстро и без усилий с помощью одного пакетика зеленого чая. Этот продукт избавит на раз проблемы разводов, накипи и известкового налета на стенках душевой кабины, кранов и других поверхностей в ванной комнате, пишет портал santeplus.

Как быстро избавиться от известкового налета с помощью зеленого чая

Зеленый чай очень полезен для здоровья за счет содержания антиоксидантов, витаминов и минералов. Но его польза этим не ограничивается, с помощью напитка можно быстро похудеть, омолодиться и навести чистоту и блеск в ванной. А именно, избавиться от мыльного и известкового налета на разных поверхностях.

Все достаточно просто. Для этого понадобится заварить пакетик зеленого чая без примесей и дать ему остыть. Затем настой надо влить в пульверизатор и распылить на требующие чистки поверхности. Далее с помощью микрофибры протрите обработанные участки и смойте водой. Если грязь въелась, можно применить старую зубную щетку.

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