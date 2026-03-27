Топ 10 декоративных растений, которые вытесняют сорняки: способ избавиться от проблемы навсегда

Как быстро избавиться от сорняков

Сорняки — одна из самых больших проблем для владельцев участков. Они быстро разрастаются и забирают питательные вещества из почвы. Однако есть простое и естественное решение — высадить цветы и кусты, которые быстро угнетают нежелательную растительность. Некоторые из них настолько эффективны, что могут полностью заменить регулярную прополку.

Топ 10 растений, которые вытесняют сорняки

Барвинок. Быстро разрастается и создает плотный зеленый ковер, не пропускающий свет к почве. Хоста. Идеальна для тени. Ее большие листья закрывают землю, не оставляя места для сорняков. Очиток или седум. Неприхотлив и вынослив. Хорошо растет на солнце и формирует густой покров. Лаванда. Кроме декоративности имеет мощную корневую систему, подавляющую рост других растений. Манжетка. Компактное, но очень плотное растение, хорошо удерживающее влагу и блокирующее сорняки. Тимьян ползучий. Ароматное растение, быстро покрывающее землю и вытесняющее нежелательную траву. Живучка или аюга. Одно из лучших почвопокровных растений, активно разрастающееся даже в сложных условиях. Пахизандра. Прекрасный вариант для тени. Образует густые заросли, через которые сорняки не пробиваются. Герань садовая. Неприхотливое и долговечное растение, быстро занимающее пространство. Вербейник монетный. Создает плотный покров и хорошо подходит для влажных участков.

Все эти растения имеют общую особенность — они быстро разрастаются и плотно покрывают почву. Поэтому сорняки не получают достаточно света, воды и питательных веществ для роста и погибают.