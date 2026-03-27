- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Топ 10 декоративных растений, которые вытесняют сорняки: способ избавиться от проблемы навсегда
Вместо постоянной борьбы с сорняками стоит выбрать разумный подход — посадить растения, которые проделают всю работу за вас.
Сорняки — одна из самых больших проблем для владельцев участков. Они быстро разрастаются и забирают питательные вещества из почвы. Однако есть простое и естественное решение — высадить цветы и кусты, которые быстро угнетают нежелательную растительность. Некоторые из них настолько эффективны, что могут полностью заменить регулярную прополку.
Топ 10 растений, которые вытесняют сорняки
Барвинок. Быстро разрастается и создает плотный зеленый ковер, не пропускающий свет к почве.
Хоста. Идеальна для тени. Ее большие листья закрывают землю, не оставляя места для сорняков.
Очиток или седум. Неприхотлив и вынослив. Хорошо растет на солнце и формирует густой покров.
Лаванда. Кроме декоративности имеет мощную корневую систему, подавляющую рост других растений.
Манжетка. Компактное, но очень плотное растение, хорошо удерживающее влагу и блокирующее сорняки.
Тимьян ползучий. Ароматное растение, быстро покрывающее землю и вытесняющее нежелательную траву.
Живучка или аюга. Одно из лучших почвопокровных растений, активно разрастающееся даже в сложных условиях.
Пахизандра. Прекрасный вариант для тени. Образует густые заросли, через которые сорняки не пробиваются.
Герань садовая. Неприхотливое и долговечное растение, быстро занимающее пространство.
Вербейник монетный. Создает плотный покров и хорошо подходит для влажных участков.
Все эти растения имеют общую особенность — они быстро разрастаются и плотно покрывают почву. Поэтому сорняки не получают достаточно света, воды и питательных веществ для роста и погибают.