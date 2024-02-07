Топ-10 мужских и женских имен, запрограммированных на счастье и успех: проверьте свое

Секрет таких имен в том, что они в переводе означают "счастье", поэтому эти люди притягивают удачу, как магнитом.

Психологи утверждают, что сочетание звуков в именах напрямую влияет на характер и личностные качества человека. Наши предки знали об этом, поэтому давали своим детям такие имена и фамилии, чтобы те имели благополучную и счастливую судьбу, крепкое здоровье и несокрушимый характер. Каждый народ имеет свои имена, означающие "счастье". Рассказываем о десяти благозвучных именах с этим значением.

Какие имена притягивают счастье: 10 вариантов

Макар. Это славянское имя, имеющее греческое происхождение и обозначающее "счастливый, блаженный". В старой Греции так называли главенствующего бога Зевса. В последние годы это имя стало набирать бешеную популярность.

Это славянское имя, имеющее греческое происхождение и обозначающее "счастливый, блаженный". В старой Греции так называли главенствующего бога Зевса. В последние годы это имя стало набирать бешеную популярность. Рада. Это старославянское имя, имеющее прямое значение "радостное, счастливое". Имя Рада достаточно популярно у поляков, болгар и сербов.

Это старославянское имя, имеющее прямое значение "радостное, счастливое". Имя Рада достаточно популярно у поляков, болгар и сербов. Вениамин. Имя упоминается еще в Ветхом Завете. Если его дословно перевести, оно означает "счастливый сын". В США это имя звучит как Бенджамин.

Имя упоминается еще в Ветхом Завете. Если его дословно перевести, оно означает "счастливый сын". В США это имя звучит как Бенджамин. Зита. Это имя не индийское, как принято считать, оно имеет латинское происхождение и означает "счастливое". Оно довольно популярно в Венгрии, а европейцы предпочитают другую версию – Феличита.

Это имя не индийское, как принято считать, оно имеет латинское происхождение и означает "счастливое". Оно довольно популярно в Венгрии, а европейцы предпочитают другую версию – Феличита. Феликс. В Древнем Риме так называли непобедимого бога войны Марса. Как имя оно не использовалось, его часто давали как прозвище – счастливчик, баловень судьбы. На сегодня это имя довольно распространено в скандинавских странах.

В Древнем Риме так называли непобедимого бога войны Марса. Как имя оно не использовалось, его часто давали как прозвище – счастливчик, баловень судьбы. На сегодня это имя довольно распространено в скандинавских странах. Ефросинья. Это старославянское имя с древнегреческими корнями, что означает радость и блаженство. Так называли мифическое существо в греческой мифологии, дарившее людям радость и счастье.

Это старославянское имя с древнегреческими корнями, что означает радость и блаженство. Так называли мифическое существо в греческой мифологии, дарившее людям радость и счастье. Тихон. Происхождение этого мужского имени очень интересно. Так называли древнегреческую богиню Тюхе, приносившую счастье и удачу. Одним из ее атрибутов было знаменитое Колесо Фортуны. Такое имя очень популярно в скандинавских странах, там часто называют мальчиков Тико, Тики, Тихо.

Происхождение этого мужского имени очень интересно. Так называли древнегреческую богиню Тюхе, приносившую счастье и удачу. Одним из ее атрибутов было знаменитое Колесо Фортуны. Такое имя очень популярно в скандинавских странах, там часто называют мальчиков Тико, Тики, Тихо. Лайма. Так балты называли свою богиню счастья и удачи. В дословном переводе это имя означает "мать счастья", которая в мифологии считалась покровительницей влюбленных и семейного очага. Это имя достаточно распространено и уважаемо в прибалтийских странах.

Так балты называли свою богиню счастья и удачи. В дословном переводе это имя означает "мать счастья", которая в мифологии считалась покровительницей влюбленных и семейного очага. Это имя достаточно распространено и уважаемо в прибалтийских странах. Бенедикт. Это одно из самых распространенных имён в Швеции и Германии. Но оно имеет латинское происхождение и переводится как "счастливый, благословенный".

Это одно из самых распространенных имён в Швеции и Германии. Но оно имеет латинское происхождение и переводится как "счастливый, благословенный". Летиция – счастье, радость и красота. У древних римлян была богиня Летиция, которая являлась покровительницей веселья и богатства. Это имя достаточно популярно в Европе и имеет кучу вариантов – Летисия, Летиша, Лейтис.

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