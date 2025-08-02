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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
53
Время на прочтение
2 мин

Топ-10 популярных комнатных растений: какие из них опасны для животных

Многие трендовые растения в Instagram на самом деле представляют смертельную опасность для котов и собак.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Алоэ вера

Алоэ вера / © Pexels

В тренде на эстетические интерьеры с живыми растениями есть опасная сторона. Декоративные комнатные растения, которые набирают миллионы просмотров и лайков в Instagram, могут быть токсичными для домашних животных — в первую очередь для кошек и собак.

Об этом сообщило издание Mirror.

Эксперты проанализировали количество публикаций с хэштегами по названиям самых популярных растений в соцсетях, а затем сравнили эти данные с информацией об их токсичности.

  1. алоэ вера
    Самое популярное в Instagram растение — Aloe barbadensis miller, или алоэ вера. Оно имеет более 5 миллионов упоминаний в соцсети. В то же время алоэ опасно для животных: при употреблении вызывает рвоту, диарею, слабость, а иногда — судороги и обезвоживание.

Алоэ вера / © pixabay.com

Алоэ вера / © pixabay.com

  1. агава
    На втором месте — агава американская (Agave americana) с более чем 2,4 млн публикаций. Попадание ее частей в организм животного может вызвать слюнотечение, тошноту и раздражение пищеварительной системы.

Агава / © Общественное достояние

Агава / © Общественное достояние

  1. хавортия
    Haworthiopsis attenuata, или хавортия, имеет более 1 миллиона упоминаний и считается безопасной для кошек и собак. Ее часто рекомендуют как нетоксичное декоративное растение.

Haworthiopsis attenuata. Фото: stephen boisvert/CC BY 2.0

Haworthiopsis attenuata. Фото: stephen boisvert/CC BY 2.0

  1. Очиток (Седум)
    804 тысячи постов в Instagram. Это растение обычно не токсично, но при употреблении в большом количестве иногда вызывает незначительные желудочные расстройства.

Очиток. Фото: Андрей Бутко/CC BY-SA 3.0

Очиток. Фото: Андрей Бутко/CC BY-SA 3.0

  1. кактус-подушечка (Маммиллярия)
    Около 529 тысяч упоминаний. Он нетоксичен, но имеет колючки, которые могут поранить животное при контакте.

Маммиллярии. Фото: Юрий Шостак/CC BY-SA 1.0

Маммиллярии. Фото: Юрий Шостак/CC BY-SA 1.0

  1. змеиное растение
    Драцена трифасциата (Sansevieria trifasciata) — 513 тысяч постов. Известно, что она очищает воздух, но в то же время токсична для животных. Симптомы отравления: рвота, вялость, чрезмерное слюнотечение.

Змеиное растение. Фото: Martin Olsson/CC BY-SA 3.0

Змеиное растение. Фото: Martin Olsson/CC BY-SA 3.0

  1. восковик (хойя)
    303 тысячи публикаций Это одно из безопасных для животных растений — декоративное, простое в уходе, и подходит для подвесного озеленения.

Восковик. Фото: Tauʻolunga/CC BY-SA 3.0

Восковик. Фото: Tauʻolunga/CC BY-SA 3.0

  1. нить жемчуга
    Curio rowleyanus с более чем 233 тысячами упоминаний. Несмотря на привлекательный вид, она токсична: вызывает тошноту, диарею, слабость, а также может раздражать кожу животного.

Нить жемчуга. Фото: Flickr/CC BY 2.0

Нить жемчуга. Фото: Flickr/CC BY 2.0

  1. нефритовое растение
    Crassula ovata, или нефритовое растение, имеет около 233 тысяч публикаций. Оно также относится к токсичным: даже небольшая доза может вызвать нарушение координации и рвоту.

Нефритовое растение

Нефритовое растение

  1. рождественский кактус
    Schlumbergera bridgesii — около 189 тысяч упоминаний. В целом безопасна для животных, но в случае проглатывания в большом количестве может вызвать незначительные желудочно-кишечные расстройства.

Рождественник / © depositphotos.com

Рождественник / © depositphotos.com

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