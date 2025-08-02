- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 2 мин
Топ-10 популярных комнатных растений: какие из них опасны для животных
Многие трендовые растения в Instagram на самом деле представляют смертельную опасность для котов и собак.
В тренде на эстетические интерьеры с живыми растениями есть опасная сторона. Декоративные комнатные растения, которые набирают миллионы просмотров и лайков в Instagram, могут быть токсичными для домашних животных — в первую очередь для кошек и собак.
Об этом сообщило издание Mirror.
Эксперты проанализировали количество публикаций с хэштегами по названиям самых популярных растений в соцсетях, а затем сравнили эти данные с информацией об их токсичности.
алоэ вера
Самое популярное в Instagram растение — Aloe barbadensis miller, или алоэ вера. Оно имеет более 5 миллионов упоминаний в соцсети. В то же время алоэ опасно для животных: при употреблении вызывает рвоту, диарею, слабость, а иногда — судороги и обезвоживание.
агава
На втором месте — агава американская (Agave americana) с более чем 2,4 млн публикаций. Попадание ее частей в организм животного может вызвать слюнотечение, тошноту и раздражение пищеварительной системы.
хавортия
Haworthiopsis attenuata, или хавортия, имеет более 1 миллиона упоминаний и считается безопасной для кошек и собак. Ее часто рекомендуют как нетоксичное декоративное растение.
Очиток (Седум)
804 тысячи постов в Instagram. Это растение обычно не токсично, но при употреблении в большом количестве иногда вызывает незначительные желудочные расстройства.
кактус-подушечка (Маммиллярия)
Около 529 тысяч упоминаний. Он нетоксичен, но имеет колючки, которые могут поранить животное при контакте.
змеиное растение
Драцена трифасциата (Sansevieria trifasciata) — 513 тысяч постов. Известно, что она очищает воздух, но в то же время токсична для животных. Симптомы отравления: рвота, вялость, чрезмерное слюнотечение.
восковик (хойя)
303 тысячи публикаций Это одно из безопасных для животных растений — декоративное, простое в уходе, и подходит для подвесного озеленения.
нить жемчуга
Curio rowleyanus с более чем 233 тысячами упоминаний. Несмотря на привлекательный вид, она токсична: вызывает тошноту, диарею, слабость, а также может раздражать кожу животного.
нефритовое растение
Crassula ovata, или нефритовое растение, имеет около 233 тысяч публикаций. Оно также относится к токсичным: даже небольшая доза может вызвать нарушение координации и рвоту.
рождественский кактус
Schlumbergera bridgesii — около 189 тысяч упоминаний. В целом безопасна для животных, но в случае проглатывания в большом количестве может вызвать незначительные желудочно-кишечные расстройства.
Напомним, ветеринарная медсестра рассказала, какой цветок является смертельно опасным для кошек.