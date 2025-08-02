Топ-10 популярных комнатных растений: какие из них опасны для животных

Алоэ вера / © Pexels

Реклама

В тренде на эстетические интерьеры с живыми растениями есть опасная сторона. Декоративные комнатные растения, которые набирают миллионы просмотров и лайков в Instagram, могут быть токсичными для домашних животных — в первую очередь для кошек и собак.

Об этом сообщило издание Mirror.

Эксперты проанализировали количество публикаций с хэштегами по названиям самых популярных растений в соцсетях, а затем сравнили эти данные с информацией об их токсичности.

Реклама

алоэ вера

Самое популярное в Instagram растение — Aloe barbadensis miller, или алоэ вера. Оно имеет более 5 миллионов упоминаний в соцсети. В то же время алоэ опасно для животных: при употреблении вызывает рвоту, диарею, слабость, а иногда — судороги и обезвоживание.

Алоэ вера / © pixabay.com

агава

На втором месте — агава американская (Agave americana) с более чем 2,4 млн публикаций. Попадание ее частей в организм животного может вызвать слюнотечение, тошноту и раздражение пищеварительной системы.

Агава / © Общественное достояние

хавортия

Haworthiopsis attenuata, или хавортия, имеет более 1 миллиона упоминаний и считается безопасной для кошек и собак. Ее часто рекомендуют как нетоксичное декоративное растение.

Haworthiopsis attenuata. Фото: stephen boisvert/CC BY 2.0

Очиток (Седум)

804 тысячи постов в Instagram. Это растение обычно не токсично, но при употреблении в большом количестве иногда вызывает незначительные желудочные расстройства.

Очиток. Фото: Андрей Бутко/CC BY-SA 3.0

кактус-подушечка (Маммиллярия)

Около 529 тысяч упоминаний. Он нетоксичен, но имеет колючки, которые могут поранить животное при контакте.

Маммиллярии. Фото: Юрий Шостак/CC BY-SA 1.0

змеиное растение

Драцена трифасциата (Sansevieria trifasciata) — 513 тысяч постов. Известно, что она очищает воздух, но в то же время токсична для животных. Симптомы отравления: рвота, вялость, чрезмерное слюнотечение.

Змеиное растение. Фото: Martin Olsson/CC BY-SA 3.0

восковик (хойя)

303 тысячи публикаций Это одно из безопасных для животных растений — декоративное, простое в уходе, и подходит для подвесного озеленения.

нить жемчуга

Curio rowleyanus с более чем 233 тысячами упоминаний. Несмотря на привлекательный вид, она токсична: вызывает тошноту, диарею, слабость, а также может раздражать кожу животного.

Нить жемчуга. Фото: Flickr/CC BY 2.0

нефритовое растение

Crassula ovata, или нефритовое растение, имеет около 233 тысяч публикаций. Оно также относится к токсичным: даже небольшая доза может вызвать нарушение координации и рвоту.

Нефритовое растение

рождественский кактус

Schlumbergera bridgesii — около 189 тысяч упоминаний. В целом безопасна для животных, но в случае проглатывания в большом количестве может вызвать незначительные желудочно-кишечные расстройства.

Рождественник / © depositphotos.com

Напомним, ветеринарная медсестра рассказала, какой цветок является смертельно опасным для кошек.