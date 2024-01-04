Топ-10 самых ласковых пород кошек в мире: они всегда готовы пообщаться

В современном мире люди любят кошек не потому, чтобы они ловят мышей и крыс. Кошек заводят, потому что хотят иметь ласковых и дружественных животных, с которыми можно пообщаться и получить заряд позитива. Коты ведут себя по-разному — есть не зависимые, "гуляющие сами по себе", а есть такие, которые при любой возможности пытаются показать свою любовь — мурлыкают, трутся головой о вашу руку или ногу, разминают лапами.

Эксперты составили рейтинг самых доброжелательных и ласковых пород кошек, представители которых обычно пытаются показать расположение к своим хозяевам. Если вам нужен именно такой кот, обратите внимание на этот список.

Регдол

На первое место специалисты поставили регдолы. Выведенные, чтобы быть компаньонами человека, кошки этой породы регдол идеально подходят тем, кто ищет ласковое животное, не требующее особого ухода.

Известно, что регдолы ходят за своими хозяевами по пятам, встречают, когда те возвращаются домой и даже приносят игрушки, как собаки. Кошки породы регдол дружелюбны к детям и другим домашним животным, что делает их отличными компаньонами.

Регдол

Шотландская вислоухая

В результате случайной мутации этих кошек развился ген, который заставлял их уши загибаться вперед. Заводчики начали разводить этих кошек специально из-за их ушей. Однако уши – не единственная особенность этой породы. Шотландские вислоухие ласковые и общительные животные, которые не любят, когда их оставляют в одиночестве. Поэтому если вы часто бываете вне дома, эта порода не для вас.

шотландская вислоухая

Сфинксы

Поскольку у котов сфинксы нет шерсти, им часто холодно и нужен источник тепла. Но не только в физическом тепле человека нуждаются коты этой породы, сфинксам нужно тепло человеческого общения. Кое-кто говорит, что иметь сфинкса – это все равно, что иметь живую грелку – они будут обниматься с вами под одеялом ночью и сидеть у вас на коленях днем.

Сфинксы

Мейн-куны

История происхождения этой породы загадочна, некоторые считают, что они путешествовали с викингами-исследователями. Это очень социальная порода, представители которой благосклонно относятся к людям любого возраста и любят участвовать во всех семейных событиях —то ли отдых на диване или ужин за столом. Кроме нежного характера, мейн-куны отличные охотники и очень умные.

Мейн-куны

Персы

Персы – одна из самых популярных пород кошек в Северной Америке. Благодаря длинной, пушистой шерсти они выглядят очень привлекательно, кроме того имеют спокойный и ласковый темперамент. Персы не очень энергичные коты и получают удовольствие, лежа на диване от почесываний за ушами.

Персы

Сиамская кошка

Если вы решили завести сиамскую кошку, приготовьтесь к долгим разговорам с ней. Эта порода исключительно социальная, сиамские кошки любят общаться и играть и очень скучают, когда на них не обращают внимания.

Сиамская кошка

Бомбейская

Несмотря на экзотическое название, эту породу вывели в штате Кентукки. Эти черные кошки, напоминающие пантеру, очень игривые и кроткие. Они много мяукают, но делают это нежно и не упорно. Кошки этой породы общительны, ладят с другими животными, но не любят чужих. И еще им очень плохо, когда они надолго остаются в одиночестве.

Бомбейская

Тонкинская

Тонкинезы появились в результате скрещивания сиамской и бирманской пород для получения лучших характеристик обеих этих пород. Ласкаво их называют Тонкс, они очень любят своих хозяев. Тонкинезы известны своей доброжелательностью и активностью, очень любят ластиться. Кошки этой породы любят внимание и требуют ее. Кроме того, эти коты славятся необыкновенно красивыми глазами цвета морской волны.

Американская короткошерстная

Американские короткошерстные являются прекрасными домашними животными для семей с подрастающими детьми или регулярно находящимися в движении. Американские короткошерстные любят внимание и любят, когда их обнимают. Но они не требуют этого постоянно, в отличие от других пород, поэтому рады побыть и в одиночестве.

Американская короткошерстная

Бирманская

Длинношерстные кошки с черной мордашкой и яркими голубыми глазами очень элегантны и преданы. Они искренне любят своих хозяев и всегда рады составить им компанию. При этом они ненавязчивы и всегда ведут себя с достоинством. Бирманские кошки не очень любят чужаков, но своих хозяев обожают.

Бирманы дружны с кем угодно, в том числе с другими животными. Они любят играть с любыми компаньонами, независимо от их породы.

Если вы ищете кота, с которым хотите проводить много времени, эти породы вам подойдут. Но нужно помнить, что кошки все-таки более независимы, чем собаки, так что ожидать от них такой преданности как у собак, не стоит.

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