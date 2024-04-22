Топ-11 современных, красивых иностранных имен для девочек: они точно понравятся родителям

Счастливые современные имена для девочек
Все родители стремятся назвать своего ребенка именем, не только красивым, но и таким, которое принесет ребенку счастье. Каждое имя имеет свое глубокое происхождение и скрытый смысл. Считается, что имя влияет на характер и судьбу ребенка.
Современные красивые имена для девочек
Для девочек родители всегда стараются выбрать красивые имена. Женские имена, прежде всего, должны воплощать нежность и женственность, быть звучными и мягкими, в переводе также звучать соответственно.
Предлагаем топ-11 самых красивых иностранных современных женских имен, которые не только звучат красиво, но имеют прекрасное значение и обещают счастливую судьбу:
- Даниэлла — имя еврейского происхождения, которое непременно должно принести своей обладательнице счастье и спокойствие. Его буквально можно перевести как: «Бог мой судья».
- София — имя греческого происхождения. Переводится с древнегреческого как «мудрость», обещает своей обладательнице уверенность в себе и силу.
- Сюзанна – хорошее имя еврейского происхождения, которое в переводе означает благоухающую «лилию».
- Адриана – если переводить это имя буквально, то оно будет означать «жительницу Адрии». Но со всем этим оно очень мощное по своей энергетике и сулит своей обладательнице сильный характер и соответствующую жизненную позицию.
- Доминика – «царское» имя в переводе с латинского языка означает «госпожа».
- Глория – еще одно древнее латинское имя. Оно очень сильное по своему звучанию и характеру, поскольку призвано «славить» человека и «славить Бога».
- Патриция — в переводе с латинского означает «знатная» или «царская».
- Марианна происходит от древнего испанского имени, имеет мягкое звучание и обещает своей обладательнице хороший характер и чистое сердце, которое хочет помогать другим.
- Анджелина (вариация от Ангелины) – берет свое начало от слова «angel» – «ангел». Имя обещает женщине мягкий характер и красоту души.
- Пенелопа – имя древнегреческого происхождения имеет глубокие греческие корни. Считается, что Пенелопой звали жену Одиссея, поэтому оно принадлежит к божественным именам, обещает своей обладательнице уверенный характер и целеустремленность.
- Божена — согласно этимологии имени, оно имеет славянские корни и означает «Богом одаренная» или «Божья». Имя Божена более распространено в западной группе славянских стран.
Читайте также: