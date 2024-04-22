Топ-11 современных, красивых иностранных имен для девочек: они точно понравятся родителям

Все родители стремятся назвать своего ребенка именем, не только красивым, но и таким, которое принесет ребенку счастье. Каждое имя имеет свое глубокое происхождение и скрытый смысл. Считается, что имя влияет на характер и судьбу ребенка.

Современные красивые имена для девочек

Для девочек родители всегда стараются выбрать красивые имена. Женские имена, прежде всего, должны воплощать нежность и женственность, быть звучными и мягкими, в переводе также звучать соответственно.

Предлагаем топ-11 самых красивых иностранных современных женских имен, которые не только звучат красиво, но имеют прекрасное значение и обещают счастливую судьбу:

Даниэлла — имя еврейского происхождения, которое непременно должно принести своей обладательнице счастье и спокойствие. Его буквально можно перевести как: «Бог мой судья».

София — имя греческого происхождения. Переводится с древнегреческого как «мудрость», обещает своей обладательнице уверенность в себе и силу.

Сюзанна – хорошее имя еврейского происхождения, которое в переводе означает благоухающую «лилию».

Адриана – если переводить это имя буквально, то оно будет означать «жительницу Адрии». Но со всем этим оно очень мощное по своей энергетике и сулит своей обладательнице сильный характер и соответствующую жизненную позицию.

Доминика – «царское» имя в переводе с латинского языка означает «госпожа».

Глория – еще одно древнее латинское имя. Оно очень сильное по своему звучанию и характеру, поскольку призвано «славить» человека и «славить Бога».

Патриция — в переводе с латинского означает «знатная» или «царская».

Марианна происходит от древнего испанского имени, имеет мягкое звучание и обещает своей обладательнице хороший характер и чистое сердце, которое хочет помогать другим.

Анджелина (вариация от Ангелины) – берет свое начало от слова «angel» – «ангел». Имя обещает женщине мягкий характер и красоту души.

Пенелопа – имя древнегреческого происхождения имеет глубокие греческие корни. Считается, что Пенелопой звали жену Одиссея, поэтому оно принадлежит к божественным именам, обещает своей обладательнице уверенный характер и целеустремленность.

Божена — согласно этимологии имени, оно имеет славянские корни и означает «Богом одаренная» или «Божья». Имя Божена более распространено в западной группе славянских стран.

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