Топовые омолаживающие стрижки на короткие волосы для женщин за 50

Эти стрижки сделают любую женщину иконой стиля. Мастера-парикмахеры рекомендуют такие прически для коротких волос всем представительницам прекрасного пола, которые хотят омолодиться и придать своему образу игривости. Рассказываем, какие стрижки кардинально обновляют образ и станут самым лучшим выбором для любой женщины за 50.

Какие трендовые омолаживающие стрижки на короткие волосы для женщин за 50

Топовые омолаживающие стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Боб с крутыми концами. Такой вариант боба подойдет для смелых и целеустремленных женщин, не боящихся кардинально изменить свой образ. Прическа придает нужный объем тонким волосам, создает молодежный стильный образ. За счет выступающих вперед кончиков локонов стрижка добавляет динамики общему аутфиту. Поэтому это идеальный выбор для всех женщин за 50, желающих сделать свой образ легким и совершенным.

Топовые омолаживающие стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Пикси с объемом на макушке. Это классический вариант пикси, который придает визуальный объем и делает волосы более густыми. А короткий и энергичный стиль прически выражает естественную красоту, подчеркивая изящество скул. Такая стрижка совершенно не нуждается в укладке, волосы достаточно легонько взбить руками, чтобы придать им правильную форму.

Топовые омолаживающие стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Пикси с мягкими боковыми частями. Это обновленный вариант стрижки, вошедший в список омолаживающих. Мягкие переходы слоев придают локонам объем, делают их густыми и живыми. Такая стрижка красиво отрастает, не требует укладки и подходит для волос любой структуры.

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