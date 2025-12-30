Топ-3 породы дров, которые греют вдвое сильнее и дольше: советы экспертов

Какие дрова лучше греют / © pexels.com

Основные критерии качества отопления — сколько тепла выделяет дров и как долго она горит. Лучшим выбором традиционно считают лиственные породы.

Твердая древесина — максимальная теплотворность

Твердые породы отличаются высокой плотностью, что позволяет небольшому объему дров выделять больше тепла и гореть дольше. Дуб — классический лидер. Он долго тлеет и обеспечивает стабильное тепло, но требует 1–2 лет просушки: влажная древесина горит плохо.

Береза — быстрый старт

Береза быстро разгорается и дает ощутимое тепло сразу, что делает ее идеальной для быстрой растопки печи. Однако она быстро сгорает, поэтому лучше использовать ее в качестве дополнения к основной породе.

Граб — длительное горение

Граб обладает высокой плотностью среди популярных дров и горит медленно, стабильно поддерживая высокую температуру. Это делает его оптимальным для длительного отопления, но перед добавлением в печь нужно хорошо растопить огонь.