Топ-3 стрижки для молодости и красоты: прически, которые подходят абсолютно всем женщинам

Стилисты предлагают всем женщинам обратить внимание на топовые стрижки весны 2024 года, которые способны кардинально изменить образ и заодно "украсть" несколько лишних лет. Это все варианты пикси, боба и каре. В частности, мастера-парикмахеры рекомендуют остановить свой выбор на трех ультрамодных стрижках, которые будут подходить всем без исключения женщинам. Рассказываем, какие стрижки следует делать женщинам, не боящимся кардинального изменения своего образа.

Рваный боб

Какие стрижки в трендах весной 2024 / Фото: Freepik

Эта стрижка относится к топовым, к тому же она универсальна, поскольку закрывает сразу несколько проблем. Прическа омолаживает, придает требуемый объем и визуальную густоту локонам. Ее не нужно укладывать, поэтому это идеальный выбор для современных занятых леди. Эта стрижка подойдет для тех, кто готов к кардинальным переменам в своем образе. Она омолаживает, стилизует общий аутфит, придавая ему роскошь и эталонную красоту. А рваные кончики прядей придадут образу игривость и весеннюю свежесть.

Пикси

Какие стрижки в трендах весной 2024 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка стоит первой в списке омолаживающих. Это ультрасовременная стрижка на короткие волосы, которая кардинально изменит образ, придав ему дерзость и невыразимую красоту. К тому же она занимает модный олимп уже не один год и не собирается сдавать своих позиций. Прическа универсальна, имеет множество вариантов, поэтому можно подобрать к любому типу лица и структуре волос. Лучше всего подойдет женщинам зрелого возраста, желающим омолодиться и сделать свой образ ярким.

Copper Brixie

Какие стрижки в трендах весной 2024 / Фото: Freepik

Такая стрижка станет идеальным выбором для женщин до 30. Она сочетает в себе стили боба и пикси. Прическа выражает скулы и скрывает первые возрастные изменения на лице. Такая стрижка будет идеальным выбором для решительных и уверенных в себе молодых женщин, готовых экспериментировать со своим образом.

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