Топ-4 ассиметричные стрижки, которые долго держат форму, омолаживают и придают локонам объем

Короткие ассиметричные стрижки омолаживают и кардинально изменяют образ, что особенно важно для женщин зрелого возраста.
Стилисты рекомендуют женщинам, желающим освежить свой образ, омолодиться или вообще кардинально измениться, обратить внимание на короткие асимметричные стрижки. Такие прически закрывают сразу несколько проблем: омолаживают, корректируют черты лица, совершенствуют образ, делают любую женщину неотразимой. К тому же, эти стрижки держат форму до восьми месяцев, поэтому не потребуется часто ходить в салон. Кроме того, такие прически лучше всего дополнять челкой наискось, которая будет омолаживать и корректировать овал лица. Рассказываем, какие топовые стрижки способны полностью изменить образ любой представительницы прекрасного пола.
Короткий каскад с косой челкой
Каскад на короткие волосы – это идеальный выбор для женщин, желающих придать своему образу эталонной роскоши. Волосы в такой прическе выглядят густыми и здоровыми, а пряди ложатся в правильную структуру, создавая дополнительный объем. Косая челка будет идеально подходить к этой стрижке, скорректирует ряд недостатков лица, в частности, возрастные изменения.
Боб на короткие волосы с косой челкой
Эта трендовая стрижка не только омолаживает, она способна полностью изменить образ, придав в него игривость и вместе с тем элегантность. Сейчас есть большое количество разновидностей боба, поэтому можно подобрать идеальный вариант к своему типу лица и структуре волос. А косая челка выразит скулы и уберет ненужный объем в нижней части лица. Такая стрижка будет идеальной для обладательниц тонких волос, поскольку она придает объем в нужных местах за счет градации прядей. Именно эта стрижка пользуется бешеной популярностью среди женщин 40+, потому что она способна полностью изменить образ.
Стрижка каре на короткие волосы
Если вы хотите добавить в образ эталонной роскоши и стиля, тогда эта стрижка именно для вас. Каре на короткие волосы выбирают представительницы аристократии и мировые звезды, желающие подчеркнуть свой статус. А косая челка придаст прическе нового звучания, сделав аутфит более живым и непринужденным. Если волосы легонько взбить руками, то ваш образ приобретет новое значение, а волосы станут визуально более густыми и объемными.
Короткая пикси с косой челкой
На сегодняшний день эта стрижка безумно популярна во всем мире, что не удивительно. Поскольку она идеально подходит тем женщинам, которые желают омолодиться и кардинально изменить свой образ. А рваная косая челка в удлиненном варианте удачно скорректирует овал лица, украдет лишние годы и подчеркнет скулы. К тому же, пикси совсем не нуждается в укладке, ее достаточно высушить и пройтись по волосам расческой, а затем легонько взбить руками. И ваш образ будет совершенным и непревзойденным. Волосы в этой прическе выглядят ухоженными, густыми и объемными, что очень важно для женщин, которые хотят оздоровить тонкие поврежденные локоны.
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