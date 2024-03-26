Топ-4 ассиметричные стрижки, которые долго держат форму, омолаживают и придают локонам объем

Стилисты рекомендуют женщинам, желающим освежить свой образ, омолодиться или вообще кардинально измениться, обратить внимание на короткие асимметричные стрижки. Такие прически закрывают сразу несколько проблем: омолаживают, корректируют черты лица, совершенствуют образ, делают любую женщину неотразимой. К тому же, эти стрижки держат форму до восьми месяцев, поэтому не потребуется часто ходить в салон. Кроме того, такие прически лучше всего дополнять челкой наискось, которая будет омолаживать и корректировать овал лица. Рассказываем, какие топовые стрижки способны полностью изменить образ любой представительницы прекрасного пола.

Короткий каскад с косой челкой

Трендовые ассиметричные стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Каскад на короткие волосы – это идеальный выбор для женщин, желающих придать своему образу эталонной роскоши. Волосы в такой прическе выглядят густыми и здоровыми, а пряди ложатся в правильную структуру, создавая дополнительный объем. Косая челка будет идеально подходить к этой стрижке, скорректирует ряд недостатков лица, в частности, возрастные изменения.

Боб на короткие волосы с косой челкой

Трендовые ассиметричные стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Эта трендовая стрижка не только омолаживает, она способна полностью изменить образ, придав в него игривость и вместе с тем элегантность. Сейчас есть большое количество разновидностей боба, поэтому можно подобрать идеальный вариант к своему типу лица и структуре волос. А косая челка выразит скулы и уберет ненужный объем в нижней части лица. Такая стрижка будет идеальной для обладательниц тонких волос, поскольку она придает объем в нужных местах за счет градации прядей. Именно эта стрижка пользуется бешеной популярностью среди женщин 40+, потому что она способна полностью изменить образ.

Стрижка каре на короткие волосы

Трендовые ассиметричные стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Если вы хотите добавить в образ эталонной роскоши и стиля, тогда эта стрижка именно для вас. Каре на короткие волосы выбирают представительницы аристократии и мировые звезды, желающие подчеркнуть свой статус. А косая челка придаст прическе нового звучания, сделав аутфит более живым и непринужденным. Если волосы легонько взбить руками, то ваш образ приобретет новое значение, а волосы станут визуально более густыми и объемными.

Короткая пикси с косой челкой

Трендовые ассиметричные стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

На сегодняшний день эта стрижка безумно популярна во всем мире, что не удивительно. Поскольку она идеально подходит тем женщинам, которые желают омолодиться и кардинально изменить свой образ. А рваная косая челка в удлиненном варианте удачно скорректирует овал лица, украдет лишние годы и подчеркнет скулы. К тому же, пикси совсем не нуждается в укладке, ее достаточно высушить и пройтись по волосам расческой, а затем легонько взбить руками. И ваш образ будет совершенным и непревзойденным. Волосы в этой прическе выглядят ухоженными, густыми и объемными, что очень важно для женщин, которые хотят оздоровить тонкие поврежденные локоны.

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