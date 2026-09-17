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Топ-4 самых интересных супов мира: один варят десятилетиями, другой — с камнями
От бульона, который варят десятилетиями, до супа с раскаленными камнями – эти блюда способны удивить даже тех, кто думает, что знает о кухне все.
Суп считается одним из самых универсальных блюд в мире, ведь его готовят из мяса, рыбы, овощей, лапши, бобовых и специй в самых разных сочетаниях. Отдельные рецепты так тесно связаны с местными традициями, что стали гастрономическими символами своих регионов.
О самых удивительных супах мира рассказывает «Атлас Обскура».
Таиланд: говяжий суп неуа туне
В Бангкоке готовят неуа туне – густой говяжий суп с мясом, фрикадельками, лапшой, травами, специями и субпродуктами. Его главная особенность – огромный котел с бульоном, который поддерживают на огне в течение десятилетий, ежедневно добавляя в него новые порции продуктов.
В обычный для тайцев котел каждый раз добавляют около 70 килограммов говядины, которую варят около 11 часов. В результате получается насыщенное блюдо с мягкой говядиной, лапшой и густым ароматным бульоном.
Вьетнам: крабовый суп бун риеу
В Хошимине популярен бун риеу – суп на крабовом бульоне с рисовой вермишелью и специальной массой из краба, свинины и яйца. К нему подают тамариндовый рыбный соус и чили, придающие блюду кисло-острую нотку.
Этот суп издавна является визитной карточкой страны и популярной уличной едой, а его особенность – необычное сочетание морепродуктов со свининой в одной тарелке.
Япония: суп чанко-набе
Японский чанко-набе давно связан с культурой сумо. Это питательный суп, в котором совмещают мясо или рыбу, тофу, овощи, клейкий рис и бульон.
Блюдо готовят с разными вариантами бульона, в частности соленым или с карри. Из-за питательности чанко-набе традиционно считают одним из основных блюд в рационе сумоистов.
Мексика: суп кальдо-де-пьедра
В мексиканском штате Оахака готовят кальдо де пьедра — суп из рыбы и креветок с луком, лаймом, кинзой и чили. Его особенность заключается в способе приготовления: жидкость нагревают с помощью раскаленных камней, которые опускают в сосуд.
Эта техника имеет многовековую историю и связана с традициями коренной общины чинантеков. В 2021 году штат Оахака признал это блюдо нематериальным культурным наследием из-за его символического значения для местной культуры.
Напомним, что в Украине варят добротовский борщ, который обязательно стоит попробовать. Это блюдо готовят без капусты, но со свеклой, сливками и сметаной. Борщ по этому рецепту удивит даже тех, кто привык к классической украинской кухне.