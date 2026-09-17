Топ-4 самых интересных супов мира: один варят десятилетиями, другой — с камнями

В разных уголках планеты супы готовят из десятков необычных ингредиентов и даже нестандартными способами. / © Фото из открытых источников

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Суп считается одним из самых универсальных блюд в мире, ведь его готовят из мяса, рыбы, овощей, лапши, бобовых и специй в самых разных сочетаниях. Отдельные рецепты так тесно связаны с местными традициями, что стали гастрономическими символами своих регионов.

О самых удивительных супах мира рассказывает «Атлас Обскура».

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Таиланд: говяжий суп неуа туне

Тайский говяжий суп неуа туне / © Фото из открытых источников

В Бангкоке готовят неуа туне – густой говяжий суп с мясом, фрикадельками, лапшой, травами, специями и субпродуктами. Его главная особенность – огромный котел с бульоном, который поддерживают на огне в течение десятилетий, ежедневно добавляя в него новые порции продуктов.

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В обычный для тайцев котел каждый раз добавляют около 70 килограммов говядины, которую варят около 11 часов. В результате получается насыщенное блюдо с мягкой говядиной, лапшой и густым ароматным бульоном.

Вьетнам: крабовый суп бун риеу

Вьетнамский крабовый суп бун риеу / © Фото из открытых источников

В Хошимине популярен бун риеу – суп на крабовом бульоне с рисовой вермишелью и специальной массой из краба, свинины и яйца. К нему подают тамариндовый рыбный соус и чили, придающие блюду кисло-острую нотку.

Этот суп издавна является визитной карточкой страны и популярной уличной едой, а его особенность – необычное сочетание морепродуктов со свининой в одной тарелке.

Япония: суп чанко-набе

Японский суп чанко-набе / © Фото из открытых источников

Японский чанко-набе давно связан с культурой сумо. Это питательный суп, в котором совмещают мясо или рыбу, тофу, овощи, клейкий рис и бульон.

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Блюдо готовят с разными вариантами бульона, в частности соленым или с карри. Из-за питательности чанко-набе традиционно считают одним из основных блюд в рационе сумоистов.

Мексика: суп кальдо-де-пьедра

Мексиканский суп кальдо-де-пьедра / © Фото из открытых источников

В мексиканском штате Оахака готовят кальдо де пьедра — суп из рыбы и креветок с луком, лаймом, кинзой и чили. Его особенность заключается в способе приготовления: жидкость нагревают с помощью раскаленных камней, которые опускают в сосуд.

Эта техника имеет многовековую историю и связана с традициями коренной общины чинантеков. В 2021 году штат Оахака признал это блюдо нематериальным культурным наследием из-за его символического значения для местной культуры.

Напомним, что в Украине варят добротовский борщ, который обязательно стоит попробовать. Это блюдо готовят без капусты, но со свеклой, сливками и сметаной. Борщ по этому рецепту удивит даже тех, кто привык к классической украинской кухне.

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