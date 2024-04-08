Топ-5 коротких стрижек с косой челкой: эталонные прически, которые кардинально меняют образ

Короткая стрижка с косой челкой – это возможность придать образу игривость, свежесть и романтичность. К тому же современные мастера обладают многими техниками, которые могут сделать любые локоны, даже тонкие и ослабленные, объемными, густыми и здоровыми. Существует множество причесок с челкой набок, но стилисты рекомендуют 5 трендовых стрижек, позволяющих полностью изменить имидж. А удлиненная косая челка будет прекрасным акцентом, идеально подходящим к любой форме лица.

Боб на короткие волосы с челкой набок

Какие топовые короткие стрижки с челкой в сторону / Фото: pixabay.com

За последние годы эта стрижка приобрела безумную популярность во всем мире. Ибо она универсальна, поскольку подходит абсолютно всем женщинам и закрывает сразу несколько проблем. Прическа омолаживает, корректирует овал лица, делает волосы объемными и визуально густыми. К тому же совсем не нуждается в укладке. А челка набок позволяет скрыть мимические морщинки, выразить скулы и убрать ненужный объем в нижней части лица.

Короткое каре с челкой набок

Какие топовые короткие стрижки с челкой в сторону / Фото: pixabay.com

Эта стильная эталонная прическа подходит женщинам всех возрастов. А если дополнить каре челкой набок, то можно создать совершенно новый волшебный образ. Этот вариант стрижки каре омолаживает, корректирует острые углы лица и несколько вытягивает его овал. Такая прическа идеально подходит для волос любой структуры, делает их послушными, здоровыми и визуально более густыми.

Вызывающая стрижка пикси с косой челкой

Какие топовые короткие стрижки с челкой в сторону / Фото: pixabay.com

Это топовая омолаживающая стрижка, которая является хитом во всем мире. Она является идеальным выбором для решительных женщин, которые не боятся изменить свой стиль и экспериментировать с длиной волос. А удлиненная косая челка придаст образу эффектность и скорректирует лицо, омолодив его как минимум лет на десять.

Роскошный каскад на короткие волосы

Какие топовые короткие стрижки с челкой в сторону / Фото: pixabay.com

Все многослойные стрижки творят чудеса с локонами. Особенно такая прическа будет спасительной для обладательниц тонких ослабленных волос. Благодаря плавному переходу слоев волосы приобретают невероятный объем и легкость, ложась в правильную структуру. А косая челка придаст образу романтизм и необычайную изысканность. Такая стрижка совершенно не требует укладки, достаточно легко сбить локоны руками – и ваш безупречный образ готов.

Стильная стрижка гарсон с челкой набок

Какие топовые короткие стрижки с челкой в сторону / Фото: pixabay.com

Эта стрижка всегда дополняется челкой, которая будет скрывать все недостатки кожи, выражая скулы. Такая стрижка будет идеальной для обладательниц прямых волос, пряди будут ложиться в ровную структуру, а удлиненная челка сделает образ романтичным и игривым.

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