Топ-5 летних стрижек для женщин за 50: полностью обновляют образ и делают волосы объемными

Каждая женщина с возрастом имеет одну и ту же проблему – волосы становятся ломкими и тонкими, теряют свой блеск и объем. Парикмахеры рекомендуют всем женщинам за 50 выбирать многослойные текстурированные стрижки, которые решают эти проблемы, а также омолаживают, маскируя возрастные изменения на коже лица. Если правильно подобрать прическу, это поможет полностью обновить образ, сделать волосы визуально более густыми и объемными, а также скорректировать овал лица, в случае необходимости. Рассказываем, какие пять причесок самые популярные в этом летнем сезоне для женщин за 50.

Каскадная стрижка на волосы средней длины

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Такая прическа придаст образу легкости и невероятной женственности. А локоны будут смотреться в градуированной стрижке гораздо гуще и здоровее. К тому же текстурированные пряди ложатся в правильную объемную структуру, поэтому стрижка абсолютно не требует укладки. С такой прической каждая женщина сразу избавится от лишних десяти лет, будет выглядеть молодо и привлекательно.

Текстурированный боб

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это топовая омолаживающая стрижка, поэтому все женщины мира выбирают именно ее, чтобы сбросить лишние годы и придать образу игривости. Благодаря текстурированным прядям стрижка будет держать форму и объем до восьми месяцев, поэтому не нужно будет каждый месяц посещать мастера.

Пикси

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка закрывает сразу несколько потребностей каждой женщины за 50. Прическа омолаживает, делает волосы более густыми, объемными и здоровыми на вид. За счет градуированной косой челки стрижка выражает скулы и убирает ненужный объем в нижней части лица.

Каскадная стрижка с градуированной челкой

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Челка может акцентировать любую омолаживающую каскадную стрижку, сделает общий образ молодым и эффектным. За счет челки можно скрыть возрастные изменения на лбу и в зоне глаз, сделать лицо более вытянутым, а скулы выразительнее. К тому же такая прическа отлично держит форму и не требует укладки.

Итальянский боб

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка за счет градуированных прядей создает невероятную легкость и игривость. Поэтому каждая женщина, которая выберет для себя эту стрижку, будет чувствовать себя молодой и привлекательной, сколько лет ей бы не было. Стрижка держит форму и объем более полугода, красиво отрастает, совершенно не нуждается в укладке. Достаточно легонько сбить локоны руками – и ваш непревзойденный образ готов.

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