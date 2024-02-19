Топ-5 омолаживающих стрижек для женщин за 50: придают волосам объем и здоровое сияние

Эти стрижки будут идеальными для седых волос, они будут придавать им легкость и визуальную густоту.
Годы совершенно неважны, в каждом возрасте женщина хочет быть прекрасной. И самый легкий способ добиться желаемого эффекта – это выбрать правильную прическу. Стилисты рекомендуют зрелым женщинам обращать внимание на омолаживающие стрижки для коротких волос, не требующие укладки. Такие прически придают потерявшим объем локонам естественной густоты и здорового блеска. Рассказываем о топ-5 омолаживающих прическах для женщин зрелого возраста.
Волнистый боб с челкой набок
Это топ среди стрижек для женщин, которым за 50. Прическу можно назвать эталонной, поскольку ее выбирают все модницы мира. Многослойная игривая стрижка придает образу роскошную привлекательность и молодость. А косая челка выражает естественную красоту, крадет лишние годы и подчеркивает скулы.
Многослойное каре
Такой вариант прически будет идеальным для волос любого типа, потерявшего свою естественную густоту. Стрижка может быть ровной, асимметричной, градуированной или с филированными кончиками. Можно выбрать с челкой или без. Эта прическа уже давно отнесена к роскошной классике, поэтому вы будете чувствовать себя уверенной и непревзойденной. А правильно подобранная челка будет омолаживать и освежать общий образ.
Короткая пикси
Это топовая ультракороткая омолаживающая прическа, которая абсолютно не требует укладки. Достаточно будет просто высушить волосы. К тому же, пикси хорошо отрастает, ее не нужно обновлять до года, поэтому она очень популярна во всем мире. Стрижка может быть как с челкой, так и без, она будет подходить к любому типу лица. Если у вас слабые, тусклые волосы без густоты, тогда вам точно подойдет такая прическа.
Помпадур с боковым пробором
Это стрижка для смелых и эффектных женщин, не боящихся кардинальных изменений в своем образе. Прическа придает объем и густоту редким волосам. Если вы хотите решительных изменений в своем стиле, можно окрасить волосы в два цвета. Так стрижка будет выглядеть более эффектно.
Каскад
Эта стрижка давно стала классическим вариантом для зрелых женщин. Это самый практичный вариант для тонких локонов без объема. Каскад можно производить на любую длину волос. К тому же, она не нуждается в укладке, достаточно сбить локоны руками, и ваш потрясающий образ готов.
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