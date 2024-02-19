Топ-5 омолаживающих стрижек для женщин за 50: придают волосам объем и здоровое сияние

Эти стрижки будут идеальными для седых волос, они будут придавать им легкость и визуальную густоту.

Годы совершенно неважны, в каждом возрасте женщина хочет быть прекрасной. И самый легкий способ добиться желаемого эффекта – это выбрать правильную прическу. Стилисты рекомендуют зрелым женщинам обращать внимание на омолаживающие стрижки для коротких волос, не требующие укладки. Такие прически придают потерявшим объем локонам естественной густоты и здорового блеска. Рассказываем о топ-5 омолаживающих прическах для женщин зрелого возраста.

Волнистый боб с челкой набок

Омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это топ среди стрижек для женщин, которым за 50. Прическу можно назвать эталонной, поскольку ее выбирают все модницы мира. Многослойная игривая стрижка придает образу роскошную привлекательность и молодость. А косая челка выражает естественную красоту, крадет лишние годы и подчеркивает скулы.

Многослойное каре

Омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Такой вариант прически будет идеальным для волос любого типа, потерявшего свою естественную густоту. Стрижка может быть ровной, асимметричной, градуированной или с филированными кончиками. Можно выбрать с челкой или без. Эта прическа уже давно отнесена к роскошной классике, поэтому вы будете чувствовать себя уверенной и непревзойденной. А правильно подобранная челка будет омолаживать и освежать общий образ.

Короткая пикси

Омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это топовая ультракороткая омолаживающая прическа, которая абсолютно не требует укладки. Достаточно будет просто высушить волосы. К тому же, пикси хорошо отрастает, ее не нужно обновлять до года, поэтому она очень популярна во всем мире. Стрижка может быть как с челкой, так и без, она будет подходить к любому типу лица. Если у вас слабые, тусклые волосы без густоты, тогда вам точно подойдет такая прическа.

Помпадур с боковым пробором

Омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это стрижка для смелых и эффектных женщин, не боящихся кардинальных изменений в своем образе. Прическа придает объем и густоту редким волосам. Если вы хотите решительных изменений в своем стиле, можно окрасить волосы в два цвета. Так стрижка будет выглядеть более эффектно.

Каскад

Омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Эта стрижка давно стала классическим вариантом для зрелых женщин. Это самый практичный вариант для тонких локонов без объема. Каскад можно производить на любую длину волос. К тому же, она не нуждается в укладке, достаточно сбить локоны руками, и ваш потрясающий образ готов.

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