Топ-5 простых лайфгаков, чтобы осенний сон был крепким, как у младенца

Осенью сон очень важен, поэтому в это время года нужно больше времени для этого, а не обычные 7–8 часов в сутки. Осенние дни могут быть меланхолическими – и именно качественный сон помогает справиться с усталостью и поддерживать хорошее настроение, а также помогает организму лучше справиться со стрессом и умственной нагрузкой.

ТСН.ua подготовил топ-5 простых, но действенных советов для комфортного сна осенью.

Позаботьтесь об уютном микроклимате в комнате

С наступлением прохладной погоды легко создать хорошие условия для сна. Комфортная температура за окном 10-C способствует проветриванию. Проветривайте спальню перед сном и избегай пересушенного воздуха.

Создайте осеннюю атмосферу

Осень – пора, когда еще не жарко, но и еще не слишком холодно. Лучше спать с легким пледом или одеялом, которые подарят ощущение уюта. Выберите хлопчатобумажное или сатиновое белье, которое позволит телу дышать.

Ограничьте использование электроники

Синий свет от телефона, планшета или ноутбука подавляет выработку мелатонина – гормона, регулирующего сон. Старайтесь ограничить использование электроники по крайней мере за час до сна. Возьмите книгу, зажгите ароматическую свечу с осенним ароматом или примите теплую ванну.

Позаботьтесь о свете и тьме

Осенью дни становятся короче. Днем старайтесь больше бывать на солнце, а вечером используйте приглушенный теплый свет. Для качественного сна выберите плотные шторы или наденьте маску на глаза.

Займитесь расслабляющими занятиями

Осенние вечера – идеальное время для занятий, расслабляющих и создающих уют. Медитация, йога или глубокое дыхание могут помочь уменьшить стресс и подготовить ваше тело и разум к спокойному ночному сну.

