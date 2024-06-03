Топ-5 самых маленьких пород собак, которые идеально подходят для жизни в квартире

Маленькие породы собак пользуются значительной популярностью среди жителей квартир. И это неудивительно, с маленькими собаками легче путешествовать, они не занимают много места, им не нужна специальная тренировка и т.д. А любители гламура носят таких собак с собой.

Среди маленьких пород собак не только декоративные или игрушечные породы, среди них есть и представители сторожевых, охотничьих пород, просто собаки-компаньоны. Маленькие собаки отличаются умом, любовью, преданностью, уникальными чертами, характерными для той или иной породы.

Выбираем маленькую собаку: топ-5 пород небольшого размера

Чихуахуа

Вес до 2,7 кг, продолжительность жизни до 20 лет

Это одна из самых популярных маленьких пород собак с несколько дерзким характером. Чихуахуа имеют древнее мексиканское происхождение времен ацтеков.

Несмотря на свой размер, чихуахуа смелые, уверенные в себе, с лидерскими качествами могут быть даже агрессивными без должного воспитания. Чихуахуа очень привержены своему хозяину, могут ревновать к другим домашним животным в семье, лучше общаются с детьми постарше.

Чихуахуа является бесспорным лидером рейтинга самых маленьких собак. 2017 в Книгу рекордов Гиннеса самой маленькой собакой был назван чихуахуа, по имени Чудо Милли, ростом 9,65 см, весом 400 г.

Чихуахуа имеет титул не только самой маленькой породы, но и собаки-долгожителя, при должном уходе любимец может прожить 18-20 лет и больше.

Чихуахуа

Йоркширский терьер

Вес до 4 кг, продолжительность жизни до 16 лет.

Порода возникла в 19 веке в Йоркшире (Англия), откуда собственно и произошло ее название. Мало кто знает, что в те давние времена назначение йорков была ловля крыс в шахтах и на фабриках. Йоркширский терьер – это один из самых маленьких представителей терьеров.

Несмотря на свой размер, им свойственны все главные черты терьеров. Они отважны, независимы, уверены в себе, умны и хитры. Йорки настойчивы и упорны, без правильного воспитания эти черты могут перерасти в упрямство и властность. Они наблюдательны, шумны, хорошие сторожи. В семье йоркширские терьеры любящие, преданные, харизматичны.

Отдельного внимания заслуживает длинная, гладкая, без подшерстки шерсть йоркширского терьера. Она больше напоминает волосы человека, чем мех животного. Особая структура шерсти не имеет аллергенов, а еще она не выпадает и постоянно растет. Все это, конечно, только прибавляет этой породе плюсов.

Йорк очень чистоплотный, не нуждается в особом уходе, кроме заботы за шерстью, идеальная собака для содержания в квартире. Из недостатков можно выделить ее желание быть главной и достаточно высокая цена.

Йоркширский терьер

Померанский шпиц

Вес до 3,2 кг, продолжительность жизни до 16 лет

Померанский шпиц происходит от больших собак этого же типа, в частности, немецкого шпица. Порода названа в честь региона Померания на северо-западе Польши и северо-восточной Германии. Представьте, что когда-то это была гораздо большая собака, которую запрягали в собачью упряжку. Селекционеры значительно уменьшили размер собаки, а количество шерсти — увеличили и превратили померанского шпица в плюшевую игрушку.

Померанские шпицы милые и харизматичные, умные, игривые и причудливые. Легко осваивают дрессировку, трюки и игры. Не стоит обманываться внешностью. Шпиц – собака темпераментная, упрямая, сообразительная, преданная хозяину, одновременно эгоистичная. Она считает себя большой и сильной, задирается большими собаками.

Среди малых пород собак померанский шпиц отличается крепким здоровьем и чистоплотностью, чистит себя как кошка. Основные трудности в содержании заключаются в уходе за шубкой животного, которое нельзя подстригать. Ежедневное расчесывание позволяет избежать линьки и распространения шерсти по квартире.

Померанский шпиц

Пражский крисарик

Другие названия – ратлик, либенская серночка.

Вес до 2,6 кг, продолжительность жизни – до 14 лет.

Когда-то это был ловец крыс, охранявший имущество от грызунов наравне с котами. Но и сегодня, когда представитель этой породы видит хомячка или домашнюю мышку, охотничье прошлое не дает ему покоя. Порода признана Международной Кинологической Федерацией FCI только в 2019 году. Некоторые источники называют именно чешского криссарика самой маленькой породой, потому что его стандартам определена минимальная высота в холке, тогда как для чихуахуа определен только вес.

Ратлик маленький, компактный гладкошерстный пес, несмотря на рост очень активный и неутомимый.

Крисарик любит находиться среди людей, быть в центре внимания, плохо переносит одиночество. Легко поддается дрессировке, хорошо ладит с детьми. К посторонним относится с недоверием.

Пражский крисарик, ратлик

Мальтийская болонка

Вес до 4 кг, продолжительность жизни до 15 лет.

Исследователи сходятся к мнению, что этой породе более 2000 лет. Другое название породы – мальтезе.

Мальтийская болонка — компактная, миниатюрная собачка очень элегантная. Шерсть длинная, тонкая, белой окраски, иногда цвета слоновой кости.

Мальтийская болонка любит быть в центре внимания. она активна, весела, игрива, не может усидеть на месте, умная, легко изучает новые команды, довольно шумная.

Еще одним недостатком мальтезы является сложность в ее уходе. Несмотря на то, что шерсть у представителей этой породы достаточно длинная, собака не линяет и гипоаллергенна. В общем порода имеет крепкое здоровье.

Мальтийская болонка

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