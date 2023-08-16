Топ-5 секретов для создания привлекательного образа: как красиво одеться женщине за пятьдесят

Образ каждой женщины может быть безупречным в 50, 60 и даже 70 лет. Для этого нужно иметь только желание и знать несколько уловок – и все, вы будете привлекательными при любых обстоятельствах. Не нужно тратить огромные суммы денег на покупку новой очень модной одежды. Можно обойтись несколькими классическими вещами, комбинируя их и дополняя точно подобранными деталями. Как создать свой непревзойденный элегантный образ не за все деньги мира – читайте дальше.

Как красиво одеться после 50 лет

Обычно в таком возрасте у каждой женщины уже сформирован свой стиль и вкусовые предпочтения в одежде. Но не всегда удается одеться так, чтобы восхищаться своим отражением в зеркале. Это может быть вызвано тем, что после 50-ти лет снижается социальная активность. Больше времени после работы приходится проводить дома и не очень хочется погружаться в мир моды и красоты.

Но так хочется всегда выглядеть элегантно и непревзойденно, чтобы пойти по делам, на встречу с родными или друзьями, на прогулку и на работу. В этом случае есть несколько уловок для подбора изысканных нарядов, применив которые, каждая представительница прекрасного пола будет выглядеть потрясающе. Ведь чтобы быть стильной и привлекательной, не нужно разбираться в последних трендах современной моды или обращаться к стилистам. Когда можно каждый день быть элегантной и красивой без особых навыков или лишних затрат на дорогую одежду.

Секрет №1: одежда должна быть качественной

Для элегантного повседневного или праздничного образа выбирайте качественные ткани, которые держат форму. Дешевые материалы искажают любую вещь, тем более не подходят для изысканного образа женщины, которой немного за 50. Еще одно преимущество такой одежды – она будет держать пышные формы и идеально подчеркнет обольстительные линии фигуры, тщательно маскируя недостатки. Поэтому можно уверенно носить платья, блузы и брюки из качественных материалов, и не беспокоиться о том, что будете иметь какой-то не такой или неприглядный вид. К тому же качественные классические вещи можно использовать в качестве базы для стильного образа много лет подряд.

Секрет №2: вещи нужно подбирать идеальные по фигуре

Базовый гардероб каждой женщины любого возраста, а не только в 50 лет, должен состоять из вещей, подчеркивающих ее фигуру и качественно маскирующих недостатки. Создайте несколько капсульных образов – повседневный, для прогулки или активного отдыха, для выхода на праздничные мероприятия. Базой для всех трех капсул могут стать классические вещи, идеально сидящие на вашей фигуре: рубашка, брюки и юбка. А уже в зависимости от выбранной цели можно будет дополнять и комбинировать эту одежду другими вещами по вкусовым предпочтениям.

Секрет №3: минимальное количество ярких вещей и деталей

В 2023 году в тренде остается тихая роскошь – одно-два массивных украшения на шее и руках, одежда природного цвета, натуральный качественный материал и фурнитура. Поэтому не стоит увлекаться яркими принтами и большим количеством украшений. Лаконичный образ подходит для любых случаев – и на праздник, и на каждый день. В гардеробе каждой женщины за 50 должен преобладать цвет пастельных тонов. Если хочется темных оттенков, можно добавить синий и коричневый цвета, от черного в этом возрасте стилисты рекомендуют воздерживаться.

Секрет №4: выразительные украшения из качественного натурального материала

Конечно, классика жанра для дамы, которой за 50 лет – это жемчуг, бриллианты и драгоценные металлы. Но минималистическая мода настоящего предполагает также качественную недорогую бижутерию, украшения из полудрагоценных камней, дерева и кожи. Очень важно, чтобы ваше украшение подчеркивало, а не искажало образ, а природные материалы или качественная бижутерия отлично справятся с этой задачей.

Секрет №5: не прекращайте эксперименты со своим образом

Прислушивайтесь ко всем советам и рекомендациям, но доверяйте только своему вкусу и внутренним ощущениям. Чтобы выглядеть непревзойденно и элегантно, вы должны чувствовать себя комфортно в том, что носите. Тогда любая вещь, даже достаточно простая, будет подчеркивать вашу природную красоту. Также уделяйте внимание деталям своего образа. Удачно подобранный браслет или сумочка смогут подчеркнуть ваш повседневный стиль или сделать потрясающим праздничное платье.

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