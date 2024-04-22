Топ-5 стильных стрижек для женщин за 50: омолаживают, долго держат форму, придают объем

Чтобы омолодиться и полностью обновить образ, стилисты рекомендуют женщинам за 50 обратить внимание на эти топовые стрижки. Ибо каждая из них закрывает сразу несколько потребностей: омолаживает, корректирует черты лица, обновляет образ и делает волосы объемными и визуально густыми. Рассказываем, какие пять самых актуальных омолаживающих причесок для женщин за 50.

Асимметричная стрижка

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это классическая омолаживающая прическа для женщин, которые хотят обновить образ, сделать его современным и игривым. Существует множество вариантов асимметричных стрижек: пикси, каскад, паж, бикси, каре и т.д. Главное, такая прическа делает слабые волосы более густыми и здоровыми, создавая нужный объем. А на укладку такой стрижки совсем не нужно тратить время. Текстурные пряди сами ложатся в правильную форму после мытья головы.

Боб с косой челкой

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это эталонная стрижка, которую обожают все женщины мира, потому стилисты обязательно рекомендуют делать ее пятидесятилетним женщинам. Прическа делает волосы объемными, визуально густыми и здоровыми. А косая челка выгодно акцентирует глаза, скрывая возрастные изменения на коже, и уберет ненужный объем в нижней части лица.

Бикси

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это текстурная омолаживающая стрижка для слабых волос, потерявших объем. Такую прическу следует делать женщинам, желающим добавить своему образу легкости и игривости. А косая челка поможет скрыть все недостатки кожи и сделает образ стильным и роскошным.

Помпадур

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка подойдет решительным и смелым женщинам, не боящимся кардинально изменить свой образ. За счет эффектного объема верхушки каждая женщина будет чувствовать себя стильной и легкой одновременно. Стрижка достаточно просто укладывается. Достаточно верхние пряди легонько сбить руками – и ваш поразительный элегантный образ готов.

Текстурированная пикси

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: Freepik

Это топовая омолаживающая прическа, которая не выходит из трендов уже несколько лет подряд и не собирается сдавать свои позиции. Она омолаживает, делает локоны визуально более густыми и здоровыми, поэтому станет идеальным вариантом для женщин за 50. Текстурированные пряди в такой прическе хорошо отрастают, после мытья ложатся в правильную форму, поэтому стрижка совершенно не требует укладки.

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