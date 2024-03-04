Топ-5 стрижек для женщин зрелого возраста с тонкими волосами: омолаживают и придают локонам объем

Эти стрижки закрывают сразу несколько проблем, поэтому стилисты рекомендуют выбирать именно такие прически.
С возрастом тонкие волосы превращаются в настоящую проблему. Поскольку для таких локонов крайне трудно подобрать стрижку, чтобы подчеркивающую красоту, омолаживала и придавала объем. Модные эксперты рекомендуют всем женщинам за 50 обратить внимание на ультрасовременные прически, закрывающие ряд проблем. Такие стрижки придают волосам визуальную густоту, омолаживают и создают эффектный образ. Рассказываем, какие пять стрижек будут идеальным выбором для женщин за 50.
Боб с тупым срезом
Это универсальная стрижка, являющаяся топовой в списке омолаживающих. Что не удивительно, за счет своей техники она придает волосам объем и естественное сияние, а общему образу – совершенной красоты.
Пикси для вьющихся волос
Если у вас кудрявые или волнистые волосы, тогда эта стрижка именно для вас. Она будет хорошо структурировать ваши локоны, придаст им объем и здоровое сияние. Такая прическа совершенно не требует укладки, достаточно легко взбить локоны руками, чтобы придать им правильную форму.
Текстурированная пикси
За счет техники градуировки ваши локоны приобретут объем в нужных местах. К тому же, эта стрижка имеет омолаживающий эффект, способная усовершенствовать ваш образ, сделав его стильным и ярким.
Асимметричный боб
Эта стрижка находится на модном олимпе не один десяток лет и не собирается сдавать свои позиции. Так как прическа решает сразу несколько проблем. Она придает объем и здоровый блеск тонким поврежденным волосам, омолаживает и способна полностью изменить ваш образ. Поэтому эта стрижка подходит для уверенных женщин, желающих кардинально изменить свой аутфит.
Объемный лоб
Это элегантная стрижка, подходящая для тонких волос средней длины. Ее называют эталонной, потому что она полюбилась мировым звездам и представительницам аристократии. Что не удивительно, поскольку прическа придает объем за счет градуировки прядей и не требует укладки.
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