Топ-5 стрижек для женщин зрелого возраста с тонкими волосами: омолаживают и придают локонам объем

С возрастом тонкие волосы превращаются в настоящую проблему. Поскольку для таких локонов крайне трудно подобрать стрижку, чтобы подчеркивающую красоту, омолаживала и придавала объем. Модные эксперты рекомендуют всем женщинам за 50 обратить внимание на ультрасовременные прически, закрывающие ряд проблем. Такие стрижки придают волосам визуальную густоту, омолаживают и создают эффектный образ. Рассказываем, какие пять стрижек будут идеальным выбором для женщин за 50.

Боб с тупым срезом

Какие стрижки придают объем тонким волосам / Фото: pixabay.com

Это универсальная стрижка, являющаяся топовой в списке омолаживающих. Что не удивительно, за счет своей техники она придает волосам объем и естественное сияние, а общему образу – совершенной красоты.

Пикси для вьющихся волос

Какие стрижки придают объем тонким волосам / Фото: pixabay.com

Если у вас кудрявые или волнистые волосы, тогда эта стрижка именно для вас. Она будет хорошо структурировать ваши локоны, придаст им объем и здоровое сияние. Такая прическа совершенно не требует укладки, достаточно легко взбить локоны руками, чтобы придать им правильную форму.

Текстурированная пикси

Какие стрижки придают объем тонким волосам / Фото: pixabay.com

За счет техники градуировки ваши локоны приобретут объем в нужных местах. К тому же, эта стрижка имеет омолаживающий эффект, способная усовершенствовать ваш образ, сделав его стильным и ярким.

Асимметричный боб

Какие стрижки придают объем тонким волосам / Фото: pixabay.com

Эта стрижка находится на модном олимпе не один десяток лет и не собирается сдавать свои позиции. Так как прическа решает сразу несколько проблем. Она придает объем и здоровый блеск тонким поврежденным волосам, омолаживает и способна полностью изменить ваш образ. Поэтому эта стрижка подходит для уверенных женщин, желающих кардинально изменить свой аутфит.

Объемный лоб

Какие стрижки придают объем тонким волосам / Фото: pixabay.com

Это элегантная стрижка, подходящая для тонких волос средней длины. Ее называют эталонной, потому что она полюбилась мировым звездам и представительницам аристократии. Что не удивительно, поскольку прическа придает объем за счет градуировки прядей и не требует укладки.

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