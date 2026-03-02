Топ-5 вещей на вашей кухне, которые буквально кишат бактериями: что нужно выбросить немедленно

Кухня — место, где мы готовим еду для себя и своих близких. Но именно здесь часто есть вещи, которые внешне кажутся чистыми, на самом деле накапливают бактерии, микрочастицы пластика и другие нежелательные вещества. Многие предметы мы используем годами, не задумываясь о том, что они могут быть опасными. Эксперты отмечают: своевременная замена некоторых кухонных предметов — это простой шаг к безопасности и здоровью.

Посуда с поврежденным антипригарным покрытием. Антипригарные сковородки и кастрюли служат долго только при бережном отношении. Как только на их поверхности появляются царапины, сколы или покрытие начинает отшелушиваться, оно перестает быть безопасным. Поврежденные участки могут выделять мелкие частицы покрытия и попадающие в пищу химические соединения. Если сковорода пригорает, изменяет цвет или ее поверхность неровная, пора заменить ее на новую. Лучшие альтернативы: керамическая посуда, нержавейка или чугун.

Пластиковые контейнеры, потерявшие форму. Пластиковые емкости удобны, но имеют ограниченный срок службы. При нагревании или длительном использовании они начинают выделять микропластик, незаметно попадающий в пищу. Если контейнер пожелтел, потрескался, деформировался или имеет запах, от него лучше избавиться. Самые безопасные варианты хранения пищи: стеклянные и металлические контейнеры, а также пищевой силикон.

Кухонные доски со следами износа. Пластиковые доски со временем образуют множество бороздок, из которых выделяются частицы пластика. Деревянные — накапливают влагу и бактерии в глубоких порезах. В таких карманах микробы размножаются даже после тщательной мойки. Если доска имеет трещины, резкий запах или значительные повреждения, ее следует заменить. Полезный совет: используйте отдельные доски для мяса, рыбы и овощей.

Кухонные губки — главное место скопления микробов. Губка, которую вы каждый день используете для мытья посуды, является настоящим питомником бактерий. Теплая влажная структура — идеальная среда для их быстрого роста. Губка переносит микробы на тарелки, рабочие поверхности и даже руки. Чтобы избежать этого, ее нужно менять раз в 7 дней, а между заменами периодически дезинфицировать.