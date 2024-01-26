Топ-6 омолаживающих стрижек: модные прически, которые подходят абсолютно всем женщинам

Правильно подобранная современная прическа поможет омолодиться и замаскировать недостатки.
Чтобы обновить свой образ и сбросить несколько лишних лет, можно просто подобрать правильную стрижку, подходящую к типу лица и структуре волос. Такие прически способны как полностью изменить образ, так и освежить его, скрывая возрастные изменения и подчеркнув естественную красоту. Рассказываем, какие омолаживающие стрижки предлагают модные эксперты в этом году.
Современная объемная стрижка пикси
Эта прическа возглавляет список омолаживающих стрижек, что не удивительно. Поскольку она придает объем тонким и ослабленным волосам, делает лицо открытым, а общий образ стильным. Прическа имеет короткие пряди на макушке и длинные на затылке, подходит для дам с овальным или круглым лицом.
Многослойный боб
Такую стрижку можно делать как на короткие волосы, так и на локоны средней длины. Прическа создает легкий и игривый образ, подчеркивая красоту глаз и одновременно скрывает морщинки на верхней части лица. Стрижка подходит абсолютно всем женщинам, независимо от возраста, типа лица и структуры волос.
Асимметричный боб
Эта стрижка делается как на короткие, так и на средние волосы, имеет градуированные пряди разной длины. За счет этого создается легкий естественный объем и динамика образа. Такая прическа будет подходить обладательницам удлиненного лица и любого типа волос.
Боб-каре
Это классический вариант стрижки боб с закругленными прядями внутрь. Такая прическа делает локоны сильными и густыми, подходит для прямых здоровых волос. Стрижка акцентирует внимание на линии шеи, удлиняет лицо, поэтому подойдет для обладательниц квадратного или прямоугольного лица.
Удлиненное каре
Эту прическу можно считать универсальной, потому что она подходит абсолютно всем женщинам. Если вы не хотите кардинально изменять свой стиль и длину волос, тогда эта стрижка именно для вас. Она освежает образ, скрывает возрастные изменения на лице и выражает естественную красоту.
Стрижки с челкой
Эти стрижки идеально подходят для тех, кто хочет скорректировать линии лица и омолодиться. Ведь за счет челки можно скрыть возрастные изменения на коже лица, высокий лоб и т.д. Челка имеет много вариантов, она может быть градуированной, асимметричной, прямой, набок или густой. Стрижки с челкой будут подходить любой женщине, независимо от структуры волос и типа лица.
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