Топ-6 омолаживающих стрижек: модные прически, которые подходят абсолютно всем женщинам

Чтобы обновить свой образ и сбросить несколько лишних лет, можно просто подобрать правильную стрижку, подходящую к типу лица и структуре волос. Такие прически способны как полностью изменить образ, так и освежить его, скрывая возрастные изменения и подчеркнув естественную красоту. Рассказываем, какие омолаживающие стрижки предлагают модные эксперты в этом году.

Современная объемная стрижка пикси

Омолаживающие и подходящие стрижки всем женщинам / Фото: pixabay.com

Эта прическа возглавляет список омолаживающих стрижек, что не удивительно. Поскольку она придает объем тонким и ослабленным волосам, делает лицо открытым, а общий образ стильным. Прическа имеет короткие пряди на макушке и длинные на затылке, подходит для дам с овальным или круглым лицом.

Многослойный боб

Омолаживающие и подходящие стрижки всем женщинам / Фото: pixabay.com

Такую стрижку можно делать как на короткие волосы, так и на локоны средней длины. Прическа создает легкий и игривый образ, подчеркивая красоту глаз и одновременно скрывает морщинки на верхней части лица. Стрижка подходит абсолютно всем женщинам, независимо от возраста, типа лица и структуры волос.

Асимметричный боб

Омолаживающие и подходящие стрижки всем женщинам / Фото: pixabay.com

Эта стрижка делается как на короткие, так и на средние волосы, имеет градуированные пряди разной длины. За счет этого создается легкий естественный объем и динамика образа. Такая прическа будет подходить обладательницам удлиненного лица и любого типа волос.

Боб-каре

Омолаживающие и подходящие стрижки всем женщинам / Фото: pixabay.com

Это классический вариант стрижки боб с закругленными прядями внутрь. Такая прическа делает локоны сильными и густыми, подходит для прямых здоровых волос. Стрижка акцентирует внимание на линии шеи, удлиняет лицо, поэтому подойдет для обладательниц квадратного или прямоугольного лица.

Удлиненное каре

Омолаживающие и подходящие стрижки всем женщинам / Фото: pixabay.com

Эту прическу можно считать универсальной, потому что она подходит абсолютно всем женщинам. Если вы не хотите кардинально изменять свой стиль и длину волос, тогда эта стрижка именно для вас. Она освежает образ, скрывает возрастные изменения на лице и выражает естественную красоту.

Стрижки с челкой

Омолаживающие и подходящие стрижки всем женщинам / Фото: pixabay.com

Эти стрижки идеально подходят для тех, кто хочет скорректировать линии лица и омолодиться. Ведь за счет челки можно скрыть возрастные изменения на коже лица, высокий лоб и т.д. Челка имеет много вариантов, она может быть градуированной, асимметричной, прямой, набок или густой. Стрижки с челкой будут подходить любой женщине, независимо от структуры волос и типа лица.

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