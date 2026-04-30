Топ-7 пород собак для походов: выносливые компаньоны для активного отдыха

Лабрадор-ретривер

Не все собаки одинаково хорошо подходят для длительных прогулок в горах или лесах. В то же время есть породы, которые имеют природную выносливость, силу и энергию, чтобы преодолевать большие расстояния вместе с человеком.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

По словам сертифицированного дрессировщика Николь Эллис, многие собаки даже больше людей любят активные прогулки на свежем воздухе. Впрочем, именно правильный выбор породы определяет, насколько комфортной будет такая совместная активность.

В перечень лучших компаньонов для походов эксперт включила семь пород:

Лабрадор-ретривер остается одним из самых популярных выборов для походов. Эти собаки имеют хорошо развитую мускулатуру, выносливость и легко обучаются. Они склонны держаться рядом с хозяином и хорошо переносят различные условия, в том числе маршруты с водоемами, поскольку являются прирожденными пловцами.

Черноротый кур считается менее известной, но очень выносливой породой. Такие собаки имеют сильное телосложение, хорошо работают в сложных условиях и могут преодолевать большие расстояния. Их также используют как служебных и поисково-спасательных собак.

Выжла — это порода, которую выводили для длительных физических нагрузок. Она отличается легким телосложением, скоростью и способностью долго двигаться без усталости. Такие собаки требуют регулярной активности и формируют тесную связь с владельцем.

Австралийская пастушья собака имеет репутацию выносливой и очень работоспособной. Ее вывели для работы в сложных условиях, поэтому она хорошо приспособлена к длительным походам. В то же время эта порода требует постоянной активности, иначе может проявлять нежелательное поведение из-за недостатка нагрузки.

Шетландская овчарка отличается меньшими размерами, однако компенсирует это энергичностью и сообразительностью. Она хорошо подходит для активных прогулок и умеренных походов, легко обучается и быстро реагирует на команды.

Английский фоксхаунд — порода, созданная для длительного бега. Такие собаки обладают высокой выносливостью и требуют значительных физических нагрузок. Они лучше всего подходят для опытных владельцев, которые могут обеспечить им регулярную активность.

Новошотландский ретривер (толлер) сочетает компактный размер и высокую энергичность. Эти собаки хорошо чувствуют себя как на суше, так и в воде, что делает их универсальными для походов различной сложности. Они активны, умны и ориентированы на взаимодействие с человеком.

