Топ-7 собак, которые никогда не устают: породы для по-настоящему активных семей

Далматинец / © Pixabay

Энергичные породы собак — это настоящие партнеры для людей, которые постоянно двигаются, занимаются спортом или проводят много времени на улице. По мнению ветеринаров, такие собаки лучше всего чувствуют себя там, где могут бегать, играть, путешествовать и получать как физическую, так и умственную стимуляцию.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

В эту группу входят породы, которых исторически выводили для охотничьих задач, пастушьей работы или службы рядом с человеком. Это объясняет их уровень выносливости и потребность в активности. Если семья ведет спортивный образ жизни, такие собаки легко поддержат темп — но для менее подвижных людей они могут оказаться слишком требовательными.

Бретонский эпоньоль

Бретонский эпоньйоль — собака среднего размера, которую изначально выводили для охоты на птиц. Ветеринарка Джули Хант отмечает, что это очень подвижная, умная и спортивная порода.

Бретоны имеют высокую потребность в ежедневных физических нагрузках: длительные прогулки, бег или активные игры помогают этим собакам оставаться уравновешенными. Если нагрузки недостаточно, они могут начать вести себя беспокойно.

Порода хорошо ладит с детьми и другими животными и легко поддается дрессировке, ведь ориентирована на сотрудничество с человеком.

Бордер-колли

Бордер-колли — одна из самых известных пастушьих пород. По природе эти собаки очень энергичные, быстрые и выносливые. Аманда Чемберс, специалист по мелким животным, подчеркивает: бордер-колли требуют много физических нагрузок и хорошо чувствуют себя во время ежедневных длительных прогулок, пробежек или активных игр.

Они также нуждаются в высокой умственной стимуляции. Из-за своего интеллекта бордер-колли быстро усваивают команды, но без сложных игр или тренировок могут скучать. Ветеринары советуют использовать интерактивные игрушки и задания на сообразительность.

Далматинец

Далматинцы известны своей выносливостью и яркой внешностью. Однако это не только декоративная порода — ветеринары подчеркивают их высокую подвижность и потребность быть постоянно занятыми.

По словам Джули Хант, далматинец — это собака, которая любит активные прогулки, бег и любое взаимодействие с семьей. Порода хорошо поддается дрессировке и обычно легко находит общий язык с детьми и другими животными, если социализация начинается с раннего возраста.

Благодаря своей выносливости далматинцы являются отличными спутниками на длительных маршрутах, походах или пробежках.

Доберман-пинчер

Доберманы — атлетические собаки, которые исторически выполняли функции охранников. Эйми Уорнер отмечает, что они нуждаются в физических тренировках и задачах, которые помогают реализовать их рабочий потенциал.

Для этой породы важно получать и физическую, и умственную нагрузку: бег, спортивные тренировки, игры на выносливость или занятия по дрессуре.

Несмотря на строгий вид, доберманы могут быть ласковыми и преданными членами семьи, если прошли должную социализацию и регулярные тренировки.

Немецкий короткошерстный пойнтер (легавая)

Эта собака сочетает охотничье прошлое, спортивный характер и высокую способность к обучению. Эйми Ворнер описывает пойнтеров как активных собак, любящих бегать, плавать и исследовать территории.

Они ориентированы на человека и часто обращаются к хозяину за подсказкой, что делает их послушными во время тренировок. Пойнтеры — отличные партнеры для походов, бега, прогулок по лесу или длительных маршрутов на природе.

Бельгийский малинуа

Малинуа — одна из самых энергичных служебных пород. Благодаря своей бдительности и интеллекту их часто используют в полиции и армии.

Джули Хант отмечает, что эти собаки нуждаются в качественной и последовательной дрессировке. Они любят работать, решать задачи и оставаться занятыми. Для семей, которые много гуляют или занимаются на открытом воздухе, малинуа станет активным компаньоном.

Редбоун-кунхаунд

Редбоун кунхаунд — выносливая охотничья собака, выведенная для бега и плавания. Эта порода хорошо чувствует себя в семьях, где любят активные прогулки, спорт или походы.

Несмотря на свою подвижность, редбоун является нежным и ласковым в быту. Эти собаки хорошо ладят с детьми и другими псами, что делает их подходящими для семейной жизни.

