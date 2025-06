Артериальное давление.

Есть как неконтролируемые, так и контролируемые причины, влияющие на завышенное кровяное давление. Важную роль в контроле гипертонии играет то, что мы употребляем. Есть продукты, повышающие давление, а есть те, которые, наоборот, влияют на его снижение.

Какие продукты хороши для понижения кровяного давления, сообщает Eat This, Not That.

"Высокое кровяное давление или гипертония может быть вызвано различными факторами. В частности, генетикой, возрастом, образом жизни и сопутствующими заболеваниями - ожирением, диабетом, болезнью почек. Стресс, отсутствие физической активности и диета с высоким содержанием соли, сахара и жиров также могут способствовать повышению уровня кровяного давления". наук, кардиологиня Центра долголетия Притикина.

По ее словам, диета играет решающую роль в контроле АД. Ведь продукты с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров и добавленного сахара могут увеличить кровяное давление. Диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и песнями белков, может помочь снизить кровяное давление, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами - калием, магнием и клетчаткой.

Продукты, которые помогут снизить высокое кровяное давление:

Зелень

Зелень, шпинат, капуста – богаты калием, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме.

Ягоды

Это сладкое лакомство может помочь сердцу. Клубника, черника и малина содержат много антиоксидантов. В частности, флавоноиды, которые могут помочь снизить кровяное давление.

Цельнозерновые продукты

Зерновые очень полезны для здоровья. Особенно – овес, содержащий растворимую клетчатку, которая может помочь снизить уровень холестерина.

Бананы

Эти фрукты – отличный источник калия, который помогает поддерживать баланс натрия.

Жирная рыба

Сельдь, скумбрия, лосось и сардины отлично подходят для здорового питания. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые могут уменьшить воспаление и снизить кровяное давление.

Свекла

Этот овощ содержит нитраты, которые могут помочь расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровоток.

Чеснок

Чеснок известен своей способностью повышать уровень оксида азота, что помогает расслабить кровеносные сосуды.

Бобовые

Фасоль, чечевица, нут, черная фасоль являются отличными источниками для увеличения потребления клетчатки и растительного белка. Исследования показали связь потребления бобовых с понижением систолического и диастолического артериального давления.

Орехи и семена

Орехи и семена в умеренных количествах – отличный источник полезных жиров. Также они добавляют немного белка и клетчатки в ваш рацион.

