Топ-9 трендовых платьев весна-лето 2024: изысканные, бюджетные и невероятно роскошные

В гардеробе каждой девушки наверняка очень много платьев. И это не предмет роскоши, а очень необходимая вещь. А ведь платья – это атрибут красоты, элегантности и уверенности в себе для каждой представительницы прекрасного пола. В этом сезоне стилисты предлагают множество вариантов платьев, на любой вкус и кошелек, ведь строгих ограничений нет. Рассказываем, какие платья будут самыми актуальными весной-летом 2024 года, ссылаясь на страницу в Instagram стилистки Натальи Москаленко.

Какие варианты платьев будут в трендах сезона весна-лето 2024

Стилистка назвала девять моделей, которые будут на пике популярности этого сезона. Эксперт рекомендует всем модницам обращать внимание именно на эти варианты, чтобы создать совершенный образ на любые случаи жизни.

Какие платья в трендах весной-летом 2024 года / Фото: Freepik

Белые минималистичные платья, которые роскошно выглядят благодаря своему чистому цвету.

Какие платья в трендах весной-летом 2024 года / Фото: Freepik

Мини-платья из атласных и трикотажных материалов – от бюстье до облегающих фигуру бодиконов.

Какие платья в трендах весной-летом 2024 года / Фото: Freepik

Обязателен весенний аутфит – платье с цветочным принтом миди и макси длины.

Какие платья в трендах весной-летом 2024 года / Фото: Freepik

Минималистичные платья любой длины и силуэтов в стиле девяностых.

Какие платья в трендах весной-летом 2024 года / Фото: Freepik

Асимметричное платье без декора и с яркими элементами.

Какие платья в трендах весной-летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Платья с пайетками не только для вечеринок, но и на каждый день.

Какие платья в трендах весной-летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Кружевные платья разной длины с минимальным количеством или вообще без декора.

Какие платья в трендах весной-летом 2024 года / Фото: Freepik

Полупрозрачные или полностью прозрачные платья – от вечерних до уличного стиля.

Какие платья в трендах весной-летом 2024 года / Фото: Freepik

Все платья припыленных красных оттенков.

Когда следует носить платья: советы стилистки

У каждой женщины должно быть в гардеробе несколько платьев – на прогулку, в офис, на свидание и торжественное событие. В платье каждая женщина выглядит изысканно и роскошно, независимо от того, какую модель она выбрала.

Платье дарит женственность, чувство свободы и роскоши, позволяет выразить свою привлекательность в полной мере. Именно в этой одежде женщина чувствует себя непревзойденной и совершенной. А чтобы аутфит был полностью собран, следует также подумать и об обуви. Надо подбирать такие модели, чтобы дополняли и выражали образ, а не разъединяли его.

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