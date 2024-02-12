Топ-9 трендовых платьев весна-лето 2024: изысканные, бюджетные и невероятно роскошные

Стилистка назвала модели платьев, которые обязательно должны быть в гардеробе этого сезона.
В гардеробе каждой девушки наверняка очень много платьев. И это не предмет роскоши, а очень необходимая вещь. А ведь платья – это атрибут красоты, элегантности и уверенности в себе для каждой представительницы прекрасного пола. В этом сезоне стилисты предлагают множество вариантов платьев, на любой вкус и кошелек, ведь строгих ограничений нет. Рассказываем, какие платья будут самыми актуальными весной-летом 2024 года, ссылаясь на страницу в Instagram стилистки Натальи Москаленко.
Какие варианты платьев будут в трендах сезона весна-лето 2024
Стилистка назвала девять моделей, которые будут на пике популярности этого сезона. Эксперт рекомендует всем модницам обращать внимание именно на эти варианты, чтобы создать совершенный образ на любые случаи жизни.
- Белые минималистичные платья, которые роскошно выглядят благодаря своему чистому цвету.
- Мини-платья из атласных и трикотажных материалов – от бюстье до облегающих фигуру бодиконов.
- Обязателен весенний аутфит – платье с цветочным принтом миди и макси длины.
- Минималистичные платья любой длины и силуэтов в стиле девяностых.
- Асимметричное платье без декора и с яркими элементами.
- Платья с пайетками не только для вечеринок, но и на каждый день.
- Кружевные платья разной длины с минимальным количеством или вообще без декора.
- Полупрозрачные или полностью прозрачные платья – от вечерних до уличного стиля.
- Все платья припыленных красных оттенков.
Когда следует носить платья: советы стилистки
У каждой женщины должно быть в гардеробе несколько платьев – на прогулку, в офис, на свидание и торжественное событие. В платье каждая женщина выглядит изысканно и роскошно, независимо от того, какую модель она выбрала.
Платье дарит женственность, чувство свободы и роскоши, позволяет выразить свою привлекательность в полной мере. Именно в этой одежде женщина чувствует себя непревзойденной и совершенной. А чтобы аутфит был полностью собран, следует также подумать и об обуви. Надо подбирать такие модели, чтобы дополняли и выражали образ, а не разъединяли его.
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