Топ неожиданных вещей, которые глушат Wi-Fi дома
Качество домашнего Интернета часто не зависит от провайдера, а от расположения оборудования.
Даже при нормальной скорости от провайдера домашний Wi-Fi может работать нестабильно из-за вещей, буквально окружающих роутер в помещении.
Об этом пишет SlashGear.
Что мешает работе Wi-Fi
Техника, работающая в диапазоне 2,4 ГГц, способна создавать помехи. К таким устройствам относятся микроволновки, некоторые камеры наблюдения и беби-мониторы. Если есть возможность, их лучше переводить на другие частоты или размещать подальше от роутера.
Стены также имеют значение. Плотные бетонные или кирпичные перегородки значительно снижают дальность покрытия. В многокомнатных квартирах для расширения сигнала наиболее часто помогают репитеры или mesh-системы.
Металлические поверхности — отдельная проблема. Они не пропускают, а отбивают радиоволны, поэтому роутер не стоит ставить у зеркал или энергосберегающих окон с металлическим слоем в конструкции.
Неочевидный враг Wi-Fi — вода. Большие емкости, например, аквариумы, резервуары или бойлеры могут поглощать волны и создавать «мертвые» участки передачи сигнала.
На работу сети влияют и соседние Wi-Fi точки. Когда несколько роутеров работают на одинаковом канале, частоты перегружаются и скорость падает. Помогает автоматическое переключение на менее загруженный канал или диапазон 5 или 6 ГГц.
Еще один фактор — Bluetooth-устройства. Большое количество колонок, наушников или беспроводных мышей создает дополнительный шум в том же диапазоне. Если есть возможность, часть таких устройств лучше выключать или подключать проводным способом.
Не стоит забывать и о телевизоре. Металлические детали в конструкции и беспроводные модули могут частично поглощать сигнал, особенно, если роутер стоит рядом или за экраном. Лучше отодвинуть маршрутизатор от тумбы или ТВ-панели на несколько метров.
Ранее сообщалось, что отключение роутера на ночь не экономит электроэнергию, ведь современные устройства потребляют всего 10-12 Вт и рассчитаны на круглосуточную работу. Опасения по поводу вредного излучения — миф: его уровень ниже, чем у фена.