Топ ошибок, которые превратят утреннюю овсянку в калорийную бомбу

Овсянка / © Pixabay

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Овсянка — популярный продукт для завтрака, ведь она дает энергию и питательные вещества, регулирует пищеварение и многое другое. Однако некоторые ошибки при ее приготовлении превращают полезный завтрак в калорийную бомбу.

Об этом пишет Fit for Fun.

Не используйте каши быстрого приготовления

Как правило, готовые каши часто содержат такие добавки как консерванты, усилители вкуса или сахар. Они не только вредны для здоровья, но также влияют на ощущение сытости и, следовательно, сколько вы едите в течение дня. Потому что для идеального завтрака не следует использовать каши быстрого приготовления.

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Не делайте слишком большие порции

Благодаря сложным углеводам овсяные хлопья обеспечивают хорошее и продолжительное насыщение. Однако вы можете легко переоценить количество, необходимое для ощущения сытости. Во-первых, порция овсяных хлопьев в сыром виде выглядит меньшим, чем после набухания. Многие также недооценивают, насколько поздно наступает насыщение.

Не добавляете свежие фрукты

Фрукты содержат не только витамины, но в зависимости от сорта также содержат много клетчатки. В яблоках, например, много ценного пектина, обеспечивающего длительное чувство сытости. Если вы хотите съесть чуть больше овсянки, потому что боитесь, что не насытитесь, вам просто необходимы свежие фрукты.

Если вы хорошо позавтракаете, то долгое время будете полны энергии и не почувствуете голода. Тот, кто ест на завтрак простые углеводы с сахаром, например, в виде сладкой выпечки — скоро опять захочет перекусить. Это также связано с тем, что простые углеводы и сахар заставляют уровень сахара в крови подниматься, а затем снова быстро падать. Кроме того, добиться стойкой сытости можно за счет сочетания сложных углеводов, клетчатки и белка.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты следует убрать с завтрака и какие альтернативы могут быть лучше для организма.

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