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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Топ ошибок во время приготовления кофе, которые могут испортить вкус

Большинство людей допускают несколько ошибок, которые портят напиток и вредят здоровью.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кофе

Кофе / © pexels.com

Ошибки в употреблении кофе могут не только испортить завтрак, но и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет T4 со ссылкой на cnet.com.

Вот топ распространенных ошибок, мешающих вам до конца наслаждаться напитком.

Очистите посуду, но не переусердствуйте с мылом

Часто причина кроется не в зернах, а в обычном мили. Даже тончайший налет от моющего средства может испортить вкус кофе.

Здесь есть еще один немаловажный момент — качество воды. Она ведь составляет около 98% нашего напитка! Использование обычной водопроводной воды может добавить нежелательные сладости, ведь в ней часто присутствуют хлор и другие примеси. Эксперты советуют использовать фильтрованную или бутылированную воду с нейтральным вкусом.

Хранение кофе

Часто говорят, что покупать большие пачки выгодно. Но для кофе это, скорее всего, плохая идея. Кофейные зерна — не тот продукт, который стоит брать оптом. Они быстро теряют свой аромат под влиянием кислорода, света, влаги и тепла.

Способ приготовления

Чтобы найти свой идеальный рецепт, начните с базовых настроек. Сначала попробуйте регулировать только количество воды. Тогда ориентируйтесь на примерное правило: две столовые ложки молотого кофе на каждую чашку воды. Конечно, это только стартовая точка. Вкус кофе во многом зависит от помола: чем мельче помол, тем крепче кофе.

Раньше мы писали о том, что обычная чашка кофе может заиграть новыми вкусами, если вместо сахара добавить к нему мед. Этот натуральный подсластитель не только смягчает горечь напитка, но содержит антиоксиданты и другие биологически активные соединения.

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