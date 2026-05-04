Топ привычек во время стирки, от которых следует отказаться уже сегодня

Каждая стирка имеет свои правила

Стирка, возможно, никогда не станет самым приятным занятием, но стоит помнить, насколько она стала проще. Современные моющие средства содержат более эффективные ферменты и более экологичные, а стиральные машины более бережно относятся к одежде и могут быть запрограммированы практически для любого типа ткани и объема белья.

Издание Real Simple выяснило, от каких устаревших привычек нужно избавиться от качественной стирки.

Вы используете слишком горячую воду

Когда-то одежду кипятили в большом котле с горячей водой на огне, чтобы очистить ее. Эта одежда была из плотного хлопка или из льна, которая могла выдерживать высокие температуры. Современные синтетические ткани и тонко вытканный натуральный шелк и хлопок не выдержат многократную стирку в горячей воде. Кроме того, горячая вода может привести к потемнению одежды.

Много моющего средства

Добавление большего количества моющего средства к каждой загрузке может показаться решением, которое обеспечит более чистую одежду, но на самом деле это может усугубить ситуацию. Моющее средство может оставаться на тканях, что в результате будет задерживать грязь и запахи, из-за чего одежда станет жесткой.

Используете один и тот же режим для каждой стирки

Вы сэкономите деньги и получите лучшие результаты от стирки, если будете тратить время на перенастройку размера загрузки, цикла стирки, температуры воды и настроек сушки для каждой загрузки белья. Каждый раз, когда загружаете стиральную машину или сушилку, учитывайте размер загрузки, степень загрязнения и тип стираемой ткани.

Не читаете этикетки с инструкциями

Иногда так случается, что одна вещь покрасила всю одежду в барабане, или что одежда изменила свой размер. Этих проблем, вероятно, можно было бы избежать, если бы вы прочли этикетки с инструкциями по уходу. Этикетки указывают состав волокон и дают инструкции по стирке.

