ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Топ привычек во время стирки, от которых следует отказаться уже сегодня

Со всеми инновациями некоторые привычки, связанные с стиркой, стали устаревшими и портят одежду и технику.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Каждая стирка имеет свои правила

Каждая стирка имеет свои правила

Стирка, возможно, никогда не станет самым приятным занятием, но стоит помнить, насколько она стала проще. Современные моющие средства содержат более эффективные ферменты и более экологичные, а стиральные машины более бережно относятся к одежде и могут быть запрограммированы практически для любого типа ткани и объема белья.

Издание Real Simple выяснило, от каких устаревших привычек нужно избавиться от качественной стирки.

Вы используете слишком горячую воду

Когда-то одежду кипятили в большом котле с горячей водой на огне, чтобы очистить ее. Эта одежда была из плотного хлопка или из льна, которая могла выдерживать высокие температуры. Современные синтетические ткани и тонко вытканный натуральный шелк и хлопок не выдержат многократную стирку в горячей воде. Кроме того, горячая вода может привести к потемнению одежды.

Много моющего средства

Добавление большего количества моющего средства к каждой загрузке может показаться решением, которое обеспечит более чистую одежду, но на самом деле это может усугубить ситуацию. Моющее средство может оставаться на тканях, что в результате будет задерживать грязь и запахи, из-за чего одежда станет жесткой.

Используете один и тот же режим для каждой стирки

Вы сэкономите деньги и получите лучшие результаты от стирки, если будете тратить время на перенастройку размера загрузки, цикла стирки, температуры воды и настроек сушки для каждой загрузки белья. Каждый раз, когда загружаете стиральную машину или сушилку, учитывайте размер загрузки, степень загрязнения и тип стираемой ткани.

Не читаете этикетки с инструкциями

Иногда так случается, что одна вещь покрасила всю одежду в барабане, или что одежда изменила свой размер. Этих проблем, вероятно, можно было бы избежать, если бы вы прочли этикетки с инструкциями по уходу. Этикетки указывают состав волокон и дают инструкции по стирке.

Для каждой одежды следует выбирать индивидуальный режим стирки, учитывая количество вещей, уровень загрязнения и тип ткани, чтобы избежать повреждения белья.

Раньше мы писали о том, чем убрать плесень в стиральной машине. Больше полезных советов читайте в новости.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie