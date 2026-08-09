Грибы / © Pexels

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Некоторые продукты не рекомендуется употреблять сырыми из-за риска бактериального или паразитарного заражения и возможных пищевых отравлений.

Об этом пишет eatingwell.

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Продукты, которые обязательно нужно готовить, а потом уже есть

Сырое тесто

Употреблять сырое тесто для выпечки не рекомендуется, поскольку оно может грозить здоровью. Одной из основных причин является наличие сырой муки. Многие ошибочно считают его безопасным, однако при производстве мука не проходит термической обработки, поэтому в ней могут оставаться вредные бактерии, в частности, вызывающие Escherichia coli infection.

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Еще одной опасностью являются сырые яйца, часто входящие в состав теста. Они могут содержать бактерии Salmonella, способные вызвать серьезные пищевые инфекции. Особенно опасны такие инфекции могут быть для детей, пожилых, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Непастеризованное молоко

Непастеризованное (сырое) молоко не рекомендуется пить без термической обработки, поскольку оно может содержать опасные бактерии. Если молоко не пастеризовано, безопаснее всего прокипятить его перед употреблением. Кипячение эффективно уничтожает большинство болезнетворных микроорганизмов.

Говяжий фарш

Сырой говяжий фарш не рекомендуется, поскольку он может содержать опасные бактерии, способные вызвать пищевое отравление. Среди опасных бактерий, которые могут быть в сыром фарше, есть кишечная палочка (Escherichia coli), сальмонелла (Salmonella) и листерия (Listeria monocytogenes). Они могут вызывать симптомы, такие как тошнота, рвота, диарея, боль в животе, повышение температуры, а в отдельных случаях — серьезные осложнения.

Грибы

Грибы не рекомендуется употреблять сырыми, поскольку большинство из них содержат вещества, которые могут раздражать пищеварительную систему или плохо усваиваются организмом. Под термической обработкой эти вещества частично или полностью разрушаются, а сами грибы становятся более безопасными и легкими для переваривания. Кроме того, сырые грибы могут содержать бактерии, паразиты или другие микроорганизмы, которые уничтожаются только при достаточном нагревании.

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Ранее мы писали о том, что некоторые распространенные фрукты могут нагружать здоровье печени и увеличивать риск ее повреждения при чрезмерном употреблении.

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