Топ простых способов уменьшить влияние "вечных химикатов" в быту

Качество и безопасность бытовых вещей очень важно для здоровья человека / © Associated Press

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Избегать попадания в организм вредных химических веществ в повседневной жизни непросто. Исследования свидетельствуют, что люди ежедневно испытывают влияние большого количества токсичных соединений, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

В то же время многие не понимают, как именно избегать опасных веществ, пишет The Washington Post.

Что рекомендуют эксперты

Фильтруйте воду

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Загрязненная питьевая вода становится все более серьезной проблемой. Самый простой способ защититься от свинца, промышленных загрязнителей или «вечных химикатов» — установить фильтр для воды. Специалисты советуют пить фильтрованную воду, а не бутылированную, ведь исследования показывают, что в ней часто содержатся микропластик и другие примеси.

Замените пластиковые контейнеры на стеклянные

Микропластик — растущая угроза здоровью, которую наука только начинает осознавать.

Полностью избежать его сложно, но есть простое правило: держите пластик подальше от тепла. Высокая температура способствует переходу микропластика и других химических соединений в пищу.

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Ограничьте потребление некоторых морепродуктов

Исследования показывают, что микропластик все чаще загрязняет рыбу и морепродукты.

Эксперты советуют реже есть большую хищную рыбу (например, тунца), потому что в ее тканях накапливаются тяжелые металлы.

Минимизируйте использование ароматизаторов

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Освежители воздуха, ароматизированные свечи, эфирные масла и душистые моющие средства создают приятный запах, но ухудшают качество воздуха.

Они могут выделять более 100 химических соединений, в частности формальдегид, бензол и другие летучие органические вещества, провоцирующие аллергию, проблемы с дыханием и головные боли.

Ранее мы писали о том, что травяные детокс-чаи и добавки, обещающие очищение организма, могут вызвать поражение печени и почек.

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