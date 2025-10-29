Топ раннеспелых сортов малины на 2026 год: сочные медовые ягоды, которые обязательно захочется вырастить

Сорта раннеспелой малины на 2026 год / © unsplash.com

Прохладный воздух октября или начале ноября не мешает энтузиастам садоводства приступать к подготовке к сбору щедрого урожая, выбирая сладкие, сочные и высокоурожайные сорта малины.

Геракл

Ремонтантный сорт “Геракл” известен высокой урожайностью и превосходной адаптацией к разным условиям. Ягоды плотные, крупные — от 5 до 11 граммов каждая. Кисловато-сладкий вкус свежей малины может не всем прийтись по душе, но для варенья и джемов он идеален. Кусты с темно-зелеными листьями среднего размера дают по 3–4 кг ягод конической формы насыщенно красного цвета.

Исполин

Среднеранний сорт “Исполин” отличается большими плодами и ветвями без шипов, достигающими 2 метров высотой, напоминая миниатюрное деревце. Ягоды тупо-конической формы алые, со сладким вкусом, легким малиновым ароматом и ненавязчивой кислинкой. Вес большинства ягод — 8-15 граммов, отдельные экземпляры достигают 20 граммов.

Жар-Птица

Ремонтантная “Жар-Птица” — раннеспелый сорт с крепкими кустарниками высотой 1,5-1,7 метра. Ягоды конической, немного вытянутой формы, насыщенно-красные, кисловато-сладкие, с ярким ароматом. Вес спелых ягод — 4-6 граммов. Сорт отличается высокой зимостойкостью, но нуждается в подвязке, чтобы побеги не ложились под тяжестью плодов.

Зюгано

Сорт швейцарской селекции “Зюгана” дает большие, вкусные ягоды и щедрые урожаи в несколько волн. Кусты мощные, но компактные, высотой 1,5–1,9 метра, без подвязки. Плодоношение происходит дважды в сезон: в июле на прошлогодних побегах и с августа до морозов на нынешних. С одного куста можно собрать до 9 кг ягод весом 5-7 г каждый. Ягоды плотные, сладкие, с характерным ароматом малины, не осыпаются даже при перезревании. Сорт морозостойкий (до -32°C) и засухоустойчивый, лучше растет на солнечных участках.