Топливные брикеты или дрова: чем лучше отапливать печь, камин, котел

Топливные брикеты или дрова// фото: isu.org.ua

Многие украинцы задумываются — какой вид топлива лучше выбрать для твердотопливного котла, печи или камина — традиционные дрова или прессованные брикеты? Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Решение зависит не только от цены, но и желаемого уровня комфорта и эффективности.

Топливные брикеты или дрова

Теплоэффективность различных видов топлива

Самое существенное различие между двумя видами топлива кроется в их теплотворной способности, неразрывно связанной с влажностью.

Топливные брикеты, или евродрова, производятся из мелких отходов деревообработки, которые под высоким давлением прессуются в плотные формы. Благодаря этому производственному процессу, содержание влаги в качественных брикетах снижается до минимума — всего 3%-10%. Такая низкая влажность гарантирует, что почти вся энергия, заложенная в древесине, пойдет на обогрев помещения, а не на испарение воды. Как следствие, теплотворная способность брикетов значительно выше, чем у дров. Они горят длиннее, равномернее и способны поддерживать жар в течение трех-четырех часов на одной закладке.

Традиционные дрова, напротив, очень чувствительны к влажности. Даже древесина, длительно сушившаяся в дровяной породе, может содержать около 20% влаги. Если использовать свежесрубленные дрова с влажностью около 50%, значительная часть тепла будет тратиться на высушивание топлива внутри топки, делая процесс отопления менее эффективным.

Учитывая эти показатели одна тонна высококачественных топливных брикетов обычно дает столько же тепла, сколько три-пять кубических метров обычных дров.

Удобство: хранение и использование

В сфере логистики и бытового комфорта брикеты имеют неоспоримое преимущество.

Хранение брикетов значительно проще — благодаря своей плотности и фиксированной форме они занимают в несколько раз меньше места, чем объем дров с аналогичной теплоотдачей. Они обычно поставляются в аккуратных упаковках, что упрощает транспортировку и штабелирование. Однако ключевым требованием для брикетов является абсолютная сухость места хранения, поскольку они очень чувствительны к влаге. Намокнув, они быстро раскрошиваются и теряют форму, что делает их использование неудобным.

Дрова, хотя и менее требовательны к влажности при хранении, являются громоздкими и требуют большого, хорошо проветриваемого сарая или навеса. К тому же они всегда оставляют больше мусора, щепок и грязи как у места складирования, так и непосредственно у отопительного прибора.

С точки зрения подготовки брикеты готовы к использованию сразу после покупки. Дрова требуют времени и труда: их нужно распилить, наколоть и долго сушить.

Как горят брикеты и дрова: воздействие на оборудование и окружающую среду

Выбор топлива отражается и на состоянии отопительной системы.

Брикеты горят очень чисто, практически не выделяя сажи и смол. Это происходит благодаря их низкой влажности. Как следствие, дымоход и внутренние стенки котла загрязняются гораздо меньше, что снижает необходимость частой чистки и минимизирует риск возгорания сажи. Также после сгорания брикетов остается очень мало пепла — менее одного процента, что упрощает обслуживание зольника.

Дрова, особенно хвойных пород, содержат больше смол, которые при горении оседают на поверхностях, загрязняя стекло камина и каналы котла. Неполное сгорание дров может оставлять значительные куски недогоревшего угля и больший объем золы.

Что касается экологии, то оба варианта являются углеродно-нейтральными. Однако брикеты вносят свой вклад в экологию, поскольку изготавливаются с помощью утилизировать опилки и стружку, которые иначе могли бы стать мусором.

Несмотря на многочисленные преимущества, брикеты имеют и недостатки.

Недостатки топливных брикетов

Как правило, начальная стоимость топливных брикетов за килограмм или тонну выше, чем у обычных дров. Однако эту цену следует рассматривать через призму эффективности: благодаря значительно меньшей влажности и более высокой теплотворности одна тонна брикетов эквивалентна большему объему дров, что может выравнивать общие годовые затраты на отопление.

Что касается других недочетов, то нужно вспомнить, что самый главный враг брикетов — это вода. В отличие от дров, которые могут временно намокнуть, а затем высохнуть, брикеты обладают чрезвычайно высокой гигроскопичностью (способность впитывать влагу). Если упаковка нарушена и брикеты попадают во влажную среду (например в сырой подвал, где плохая вентиляция), они очень быстро набирают воду, разбухают и рассыпаются на опилки. Утратившее форму топливо уже не будет гореть так эффективно и потеряет свое главное преимущество — высокую плотность и длительность горения. Это требует идеально сухих условий хранения.

Качество может сильно зависеть от региона. Их производство привязано к местам, где имеется большое количество древесных отходов (опилки, стружка). Если вы живете вдали от таких производств, выбор может быть ограничен, а логистика — дорогой. Также качество брикетов может сильно варьироваться у разных производителей: если брикеты сделаны некачественно (с недостаточным давлением или примесями), они могут быть хрупкими и рассыпаться еще до попадания в печь.

Из-за высокой плотности и низкой влажности некоторые виды брикетов могут давать очень высокий интенсивный жар. В старых, немодернизированных или менее надежных печах или каминах это создает риск перегрева.

Следует упомянуть об атмосферности отопления дровами. Для многих владельцев каминов дрова — это не просто топливо, а часть ритуала и уюта. Дрова дают характерный треск, особый аромат и визуально привлекательное, живое пламя. Брикеты же горят очень равномерно, стабильно и часто без дыма, что для любителей традиционного огня может показаться менее «живым» и атмосферным.

Следовательно, решение о выборе топлива сводится к личным приоритетам.

Выбирайте топливные брикеты, если вы цените чистоту, компактность, автоматизацию процесса и максимальную теплоотдачу с минимальным количеством обслуживания. Они идеальны для современных, чувствительных к качеству топлива.

Выбирайте дрова, если есть много места для хранения, любите традиционный огонь в камине и можете заготавливать или покупать топливо большими, выгодными партиями.