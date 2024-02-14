Топовые омолаживающие стрижки для полного и квадратного лица: не требуют укладки

Наверное, каждая обладательница квадратного или полного лица задает себе вопрос – какую выбрать стрижку, чтобы сглаживать углы и подчеркивать естественную красоту. Стилисты предоставили ряд бесценных рекомендаций по выбору прически для такого типа лица. Рассказываем, какие стрижки нужно выбирать, чтобы сделать лицо более утонченным и хрупким, скрыть возрастные изменения и акцентировать внимание на достоинствах своей внешности.

Короткие стрижки для квадратного типа лица

Какие стрижки подходят для квадратного лица / Фото: pixabay.com

Обладательницам такого лица не стоит делать ультракороткие стрижки, потому что они полностью открывают лицо и акцентируют внимание на массивной нижней части. Для создания правильного визуального эффекта следует остановить свой выбор на асимметричных стрижках с квадратными контурами. Если дополнить такую прическу челкой, она смягчит общий образ. За счет непринужденной легкости локонов можно придать аутфиту естественной небрежности.

Какие стрижки подходят для квадратного лица / Фото: pixabay.com

Самым выигрышным вариантом будут каскадные стрижки, нижний слой которых должен обязательно быть чуть выше уровня скул. Многослойный каскад, градуированные стрижки, паж, гарсон или пикси будут идеальны для квадратного лица. Образ с такими прическами станет эффектным и свежим, поскольку эти стрижки входят в топ омолаживающих. К тому же, их не нужно укладывать, достаточно легко сбить пряди руками – и ваш аутфит станет непревзойденным и игривым.

Стрижки для волос средней длины

Какие стрижки подходят для квадратного лица / Фото: pixabay.com

Локоны по плечи дают обладательнице квадратного лица возможность выразить свою красоту, сделать лицо изящным и сгладить все острые углы. Впрочем, нужно быть внимательными и не делать стрижек наравне с подбородком. Ибо тогда прическа не будет округлять контуры лица, а выразит естественный квадрат и придаст ненужный объем его нижней части.

Какие стрижки подходят для квадратного лица / Фото: pixabay.com

Можно делать привычные прически на волосы средней длины, но добавлять асимметрии за счет скошенных линий. Обладательницам квадратного типа лица подойдут каскад, удлиненный боб и удлиненное каре. Такие стрижки будут выглядеть эффектно, если сделать объем на макушке. За счет плавных переходов линий от укороченных прядей в затылочной зоне к удлиненным в области подбородку лицо приобретет изящные линии. Поскольку такой тип стрижки удлиняет квадрат и делает нижнюю часть более хрупкой.

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