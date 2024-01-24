Топовые стрижки 2024 года для женщин за 50: сохраняют молодость и красоту, не нуждаются в укладке

Модные тенденции в прическах 2024 года направлены на то, чтобы подчеркнуть природную красоту, сохранить молодость и свежесть.

Всегда можно найти идеальную прическу, несмотря на возраст, структуру волос и форму лица. Чтобы выглядеть шикарно, также стоит ориентироваться на модные тенденции. В 2024 году стилисты обращают внимание на сохранение молодости и природной красоты. Рассказываем, какие прически будут наиболее актуальны в этом году для женщин за 50.

Красивая стрижка бикси

Трендовые стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Эта стрижка – скрещенный вариант причесок боб и пикси. Бикси значительно структурирована и короче боба, но не такая короткая, как пикси. Бикси хорошо выглядит, когда волосы немного растрепанные и непослушные. Она подходит для любой структуры волос, совсем не нуждается в укладке, ее достаточно просто легонько взбить руками.

Стрижка боб – идеальная прическа для женщин за 50

Трендовые стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это самая популярная из всех стрижек, способная замаскировать все недостатки, омолаживает и освежает лицо. Прическа абсолютно неприхотлива в уходе и подходит для всех типов локонов. К тому же, она уже несколько лет уверенно лидирует среди всех омолаживающих стрижек и не будет сдавать свои позиции еще столько же лет.

Стильное каре в нескольких вариантах

Трендовые стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Эта стрижка совсем не имеет ограничений по возрасту, она подходит всем женщинам без исключения. Каждая женщина может выбрать для себя вариант, ведь их достаточно: классическое, многослойное, градуированное, каскадное, боб-каре и асимметричное. Мастер сможет подобрать такую прическу, которая будет соответствовать форме вашего лица и структуре волос.

Каскад на короткие волосы

Трендовые стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это многослойная прическа с чередованием длинных и коротких прядей, она идеальна для женщин после 50. Поскольку омолаживает, хорошо держит форму, волосы в ней ложатся красиво и непринужденно. Вид стрижки будет зависеть от длины накладываемых друг на друга локонов. Техника такой стрижки сложна, поэтому нужно обращаться к опытному мастеру, чтобы он правильно подобрал форму и длину.

Стильная стрижка пикси для женщин после 50 лет

Трендовые стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это самая популярная омолаживающая прическа для женщин с короткими волосами. Стрижка имеет маленькие слои, которые можно сужать, чтобы они подчеркивали форму лица. Пикси придает волосам объем, создавая стильный и женственный аутфит. Можно выбрать вариант с челкой, чтобы скрыть морщины и освежить лицо.

Многослойные стрижки

Трендовые стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Такая прическа адаптируется к любой форме лица и структуре волос, поэтому ее можно считать универсальной. Мягкие слои приподнимают волосы, за счет чего возникает естественный объем. Прическа выглядит легкой, естественной и стильной, поэтому она считается самой популярной для женщин такого возраста.

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