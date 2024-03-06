Топовые стрижки для женщин, имеющих проблему выпадения волос: придают локонам густоту и объем

С возрастом волосы слабеют, становятся тонкими и начинают выпадать. Наверняка многим женщинам известна эта проблема. Впрочем, стилисты рекомендуют не расстраиваться, а подбирать правильные стрижки и прически. Которые будут скрывать залысины, будут придавать локонам здорового сияния, густоты и нужного объема. Рассказываем о лучших вариантах причесок, которые справятся с проблемой редких волос.

Пикси

Лучшие стрижки для редких и тонких волос / Фото: pixabay.com

Эта стрижка относится к топовым, поскольку ее выбирают женщины по всему миру. Это и неудивительно, потому что она закрывает ряд болезненных проблем, особенно для женщин зрелого возраста. Пикси придает локонам густоты и объема за счет градуировки. К тому же прическа входит в список омолаживающих, поэтому станет идеальным вариантом для женщин за 50.

Многослойный боб

Лучшие стрижки для редких и тонких волос / Фото: pixabay.com

За счет многослойности, стрижка сможет замаскировать залысины и придать визуальную густоту локонам без объема. Стилисты рекомендуют множество вариантов этой прически для любой структуры волос и типа лица. Поэтому каждая представительница прекрасного пола сможет выбрать для себя подходящий вариант.

Локоны и волны

Лучшие прически для редких и тонких волос / Фото: Freepik

Если волосы редкие, и вы не желаете кардинального изменения своего образа, проблему можно решить с помощью укладки. Если локоны прямые, можно сделать волны с помощью бигуди или плойки. А для придания объема волнистым волосам можно воспользоваться специальным муссом или пенкой.

Хвост назад

Лучшие прически для редких и тонких волос / Фото: Freepik

Таким простым способом вы сможете быстро придать своим волосам нужной густоты и объема. Следует просто зачесать волосы назад и собрать их в хвост. Предварительно локоны можно накрутить, если они от природы прямые.

Читайте также:

Хит весны 2024 года: в моду вернулась стрижка, которую стилисты рекомендуют всем женщинам

Топ-5 стрижек для женщин зрелого возраста с тонкими волосами: омолаживают и добавляют локонам объема

Большинство делает именно так: эта частая ошибка в сушке волос испортит укладку прически