Топовые стрижки, которые подходят абсолютно всем женщинам: 4 варианта для любой формы лица

Если вы ищете стрижку, которая будет вам подходить, омолаживать и будет актуальной в течение длительного времени, тогда стоит остановить свой выбор на стрижке боб. Сейчас множество вариантов этой прически, она безумно популярна во всем мире уже много лет. А чтобы подобрать правильный вариант прически к своей форме лица, можно воспользоваться рекомендациями стилиста. Рассказываем, какие стрижки подойдут к любому типу лица, ссылаясь на советы мастера-парикмахера Джастин Хикокс.

Стрижка лоб для круглого лица

Трендовые стрижки для любого типа лица / Фото: pixabay.com

Такая прическа является идеальным вариантом стрижки боб, поскольку подходит для любой структуры волос. К тому же она относится к списку омолаживающих стрижек, поэтому стилисты ее рекомендуют тем, кто хочет освежить свой образ и омолодиться на несколько лет. Хикокс рекомендует стрижку лоб всем обладательницам круглого лица, так как она может визуально удлинить лицо и подчеркнуть линию скул.

Боб-лонг для квадратного лица

Трендовые стрижки для любого типа лица / Фото: pixabay.com

Эта стрижка заканчивается по линии нижней части лица, поэтому способна удлиннить его и убрать ненужный объем в зоне подбородка. А если у вас от природы тонкие негустые волосы, она станет идеальным вариантом, поскольку придает объем и густоту ослабленным локонам.

Градированный боб для овального лица

Трендовые стрижки для любого типа лица / Фото: pixabay.com

Этот вариант стрижки не имеет ограничений по длине локонов, ее можно делать на короткую и среднюю длину. Градируемый боб за счет своей многослойности придает нужный объем там, где его не хватает. Прическа визуально поднимает лицо в зоне скул, поэтому также относится к омолаживающим.

Боб одной длины для любой формы лица и тонких волос

Трендовые стрижки для любого типа лица / Фото: pixabay.com

Эта прическа является спасительным кругом для обладательниц тонких ослабленных волос, поэтому очень популярна во всем мире. Ее можно по праву назвать универсальной, потому что она подходит к любой форме лица. Если вы обладательницам волнистых или вьющихся локонов, тогда можно добавить несколько слоев, чтобы придать естественную форму и объем вашим кудрям.

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