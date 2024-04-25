Топовые стрижки с градуированной челкой: омолаживают сразу на 10 лет, корректируют овал лица

Любая прическа с текстурной челкой омолаживает и освежает образ, составляя удивительные тандемы со стрижками пикси, каскад, каре, боб и другими.
Градуированную челку называют еще "рваной", она акцентирует многослойные и каскадные прически. Благодаря разнообразию форм и длины, она подходит к любому типу лица и структуре волос. Стилисты рекомендуют выбирать стрижки с градуированной челкой тем женщинам, которые желают омолодиться или скорректировать круглый овал лица, чтобы удлинить его. Рассказываем, какие преимущества градуированной челки, какие есть виды, к каким стрижкам подходит больше всего.
Какие преимущества градуированной челки для стрижек
Текстурная челка уже много лет занимает топовые позиции, поэтому женщины всего мира свои прически акцентируют именно ею. Поскольку она закрывает сразу несколько потребностей: омолаживает, скрывает морщинки в зоне глаз, выражает скулы, вытягивает круглое лицо, убирает ненужный объем в нижней части лица.
В рваной челке пряди стригутся разной длиной в технике градуировки. Что создает текстурный эффект, благодаря которому кончики локонов приобретают плавные ступенчатые линии. Градуированная челка имеет два слоя – внутренний и внешний, благодаря чему создается дополнительный объем.
Градуированная челка абсолютно не требует укладки, ведь текстурные пряди сами ложатся в правильную объемную форму. Если есть желание зафиксировать такую челку и придать нужную форму, можно после сушки воспользоваться фиксирующим воском.
Длинная градуированная челка
Это беспроигрышный вариант для женщин, желающих скорректировать свое лицо, омолодиться и обновить образ. Он универсален, так как подходит для дам зрелого возраста, молодым женщинам и девушкам. Техника стрижки челки делает прическу объемной, а волосы густее и здоровее. Поэтому ее можно делать на тонких волосах без объема. Такая челка гармонично смотрится со стрижкой боб, каре, каскадом на длинные волосы, шегги и т.д.
Короткая градуированная челка
Этот вид челки идеально подходит женщинам с круглым или квадратным типом лица, она сделает черты более тонкими и привлекательными, вытянув овал. Короткая рваная челка дает эффект омоложения сразу лет на 10, поэтому идеальна для женщин преклонного возраста. Она прекрасно акцентирует многоуровневые стрижки – каскад, пикси, бикси, аврора. Женщины с треугольной формой лица могут смело выбирать прически с такой челкой, она сглаживает острые углы, лицо приобретает привлекательную округлую форму. Общий образ с такой стрижкой становится более женственным и нежным.
Косая градуированная челка
Такая челка будет идеальной для акцента любой многослойной или каскадной стрижки. Она выглядит эффектно на тонких волосах без объема, на прямых и вьющихся локонах. Косая рваная челка умело маскирует все недостатки и возрастные изменения на лице, визуально омолаживая его. В то же время она подчеркнет выразительность взгляда, сделает скулы более изящными, уберет ненужный объем с нижней части лица.
Косая градуированная челка безупречно акцентирует многослойное каре и каскад. Такие прически подойдут для женщин с высоким лбом, она будет смягчать черты лица и омолаживать сразу на несколько лет.
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