Топовые стрижки с градуированной челкой: омолаживают сразу на 10 лет, корректируют овал лица

Градуированную челку называют еще "рваной", она акцентирует многослойные и каскадные прически. Благодаря разнообразию форм и длины, она подходит к любому типу лица и структуре волос. Стилисты рекомендуют выбирать стрижки с градуированной челкой тем женщинам, которые желают омолодиться или скорректировать круглый овал лица, чтобы удлинить его. Рассказываем, какие преимущества градуированной челки, какие есть виды, к каким стрижкам подходит больше всего.

Какие преимущества градуированной челки для стрижек

Какие омолаживающие стрижки с градуированной челкой / Фото: Freepik

Текстурная челка уже много лет занимает топовые позиции, поэтому женщины всего мира свои прически акцентируют именно ею. Поскольку она закрывает сразу несколько потребностей: омолаживает, скрывает морщинки в зоне глаз, выражает скулы, вытягивает круглое лицо, убирает ненужный объем в нижней части лица.

В рваной челке пряди стригутся разной длиной в технике градуировки. Что создает текстурный эффект, благодаря которому кончики локонов приобретают плавные ступенчатые линии. Градуированная челка имеет два слоя – внутренний и внешний, благодаря чему создается дополнительный объем.

Градуированная челка абсолютно не требует укладки, ведь текстурные пряди сами ложатся в правильную объемную форму. Если есть желание зафиксировать такую челку и придать нужную форму, можно после сушки воспользоваться фиксирующим воском.

Длинная градуированная челка

Какие омолаживающие стрижки с градуированной челкой / Фото: pixabay.com

Это беспроигрышный вариант для женщин, желающих скорректировать свое лицо, омолодиться и обновить образ. Он универсален, так как подходит для дам зрелого возраста, молодым женщинам и девушкам. Техника стрижки челки делает прическу объемной, а волосы густее и здоровее. Поэтому ее можно делать на тонких волосах без объема. Такая челка гармонично смотрится со стрижкой боб, каре, каскадом на длинные волосы, шегги и т.д.

Короткая градуированная челка

Какие омолаживающие стрижки с градуированной челкой / Фото: pixabay.com

Этот вид челки идеально подходит женщинам с круглым или квадратным типом лица, она сделает черты более тонкими и привлекательными, вытянув овал. Короткая рваная челка дает эффект омоложения сразу лет на 10, поэтому идеальна для женщин преклонного возраста. Она прекрасно акцентирует многоуровневые стрижки – каскад, пикси, бикси, аврора. Женщины с треугольной формой лица могут смело выбирать прически с такой челкой, она сглаживает острые углы, лицо приобретает привлекательную округлую форму. Общий образ с такой стрижкой становится более женственным и нежным.

Косая градуированная челка

Какие омолаживающие стрижки с градуированной челкой / Фото: pixabay.com

Такая челка будет идеальной для акцента любой многослойной или каскадной стрижки. Она выглядит эффектно на тонких волосах без объема, на прямых и вьющихся локонах. Косая рваная челка умело маскирует все недостатки и возрастные изменения на лице, визуально омолаживая его. В то же время она подчеркнет выразительность взгляда, сделает скулы более изящными, уберет ненужный объем с нижней части лица.

Косая градуированная челка безупречно акцентирует многослойное каре и каскад. Такие прически подойдут для женщин с высоким лбом, она будет смягчать черты лица и омолаживать сразу на несколько лет.

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