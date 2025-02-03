Торт с вишневыми трубочками "Дрова под снегом": рецепт десерта с детства

"Дрова под снегом" или "Монастырская изба". Как только не называют пляцок, в основе которого трубочки с вишней, щедро политы сметаной.

ТСН.ua подготовил для вас рецепт площадки "Дрова под снегом" от Лилии Цвит.

Ингредиенты для теста

370 г муки

200 г сливочного масла

200 г сметаны

вишни в собственном соку

Ингредиенты для крема

1 кг сметаны

150 г сахарной пудры

1 пачка ванильного сахара

загуститель для сметаны

Приготовление

1. Протрите масло с мукой. В эту массу добавьте сметану и вымесите мягкое тесто.

2. Выложите тесто на поверхность, посыпанную мукой. Разделите его на 15 равных кусочков и сформуйте из каждого шарика. Обмотайте их пищевой пленкой и уложите в холодильник на 30 мин.

3. Раскатайте каждую полоску длиной под противень, выровняв края. Выложите на полоски вишни в строчку. Затем заверните в рулет и слепите края.

4. Выкладывайте трубочки на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в разогретую духовку до 200 градусов и выпекайте 20-30 мин.

5. Для приготовления крема добавьте к сметане добавить сахарную пудру, загуститель. Взбейте миксером сметанную массу.

6. Тарелку, на которой будем формировать уголок, смажьте кремом. Выложите плотно на крем первый ряд трубочек (5 штук). Хорошо смажьте их кремом.

7. Следующий ряд состоит из четырех трубочек. Третий ряд из трех трубочек, четвертый – из двух, последний – из одной. Все ряды хорошо смажьте кремом, заполняя плотно пустоты между трубочками. Весь торт по бокам смазать кремом.

8. Поставьте кусок холодильника по крайней мере на 12 часов, чтобы пропитаться. Перед подачей на стол – еще раз смажьте кремом и посыпьте сверху какао.

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