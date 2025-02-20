Торт "Захер: рецепт одного из самых популярных тортов мира

Торт "Захер" – одна из визиток австрийской кухни. Сочетание влажных шоколадных лепешек, шоколадной глазури и абрикосового конфитюра никого не оставит равнодушным.

ТСН.ua делится рецептом торта от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты для бисквитных лепешек

7 яиц

200 г сахара

10 г ванильного сахара

⅕ ч. л. соли

240 г черного шоколада

220 г пшеничной муки

180 г масла

250 г абрикосового джема или варенье

Ингредиенты для глазури

200 г черного шоколада

100 г масла

Приготовление

1. Взбейте яйца в сахар, затем добавьте в массу ванильный сахар и щепотку соли. Смесь должна посветлеть и увеличиться в объеме в несколько раз.

2. Для приготовления теста растопите черный шоколад и сливочное масло на водяной бане. Дайте шоколадной массе немного остыть, а затем тонкой струйкой влейте ее в взбитые с сахаром яйца. Хорошо смешайте эти две массы с помощью силиконовой лопатки.

3. После этого добавьте в жидкие ингредиенты муку и хорошо смешайте их. Замесите тесто на бисквит. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите туда тесто. Выпекайте бисквит в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 мин.

4. Готовый бисквит охладите до комнатной температуры, а затем разрежьте пополам, чтобы образовалось два коржа. Дальше собираем торт. Смажьте первый лепешку абрикосовым джемом, накройте его вторым лепешком.

5. Готовим глазурь. На водяной бане растопите шоколад и масло. После того, как она немного остынет, смажьте торт этой смесью. Поставьте торт в холодильник для стабилизации не менее 2 часов.

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